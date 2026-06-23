Consulta la hora de inicio y los canales para ver Panamá vs. Croacia EN VIVO, este martes 23 de junio, por la Jornada 2 del Grupo L del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta la hora de inicio y los canales para ver Panamá vs. Croacia EN VIVO, este martes 23 de junio, por la Jornada 2 del Grupo L del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Duelo decisivo en donde una de estas dos selecciones podría quedar fuera de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Este martes 23 de junio, sigue el partido de Panamá vs. Croacia EN VIVO y EN DIRECTO desde el BMO Field de Toronto, en lo que será la Jornada 2 del Grupo K del Mundial 2026. A continuación, te dejaré con los horarios y canales de transmisión para ver el partido de Panamá - Croacia, para verlo desde Estados Unidos, México y diferentes partes del mundo.

El partido Panamá vs. Croacia por el Grupo L del Mundial de Fútbol 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)
El partido Panamá vs. Croacia por el Grupo L del Mundial de Fútbol 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora juega y qué canal transmite Panamá vs. Croacia EN VIVO por el Mundial 2026?

Este martes 23 de junio se vivirá la segunda fecha del Mundial de Fútbol 2026 y tendremos el enfrentamiento entre Panamá vs. Croacia, que podrás vivirlo a través de la señal de RPC TV, TV Max y TVN desde Panamá, a partir de las 6:00 p.m. hora Ciudad de Panamá. A continuación, te dejo con más horarios y canales para seguir la transmisión minuto a minuto.

PaísCanales TVHorario
ArgentinaTyC Sports, DIRECTV Sports y DGo8:00 p.m.
BoliviaTiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo7:00 p.m.
ChileChilevisión, DIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium7:00 p.m.
ColombiaCanal RCN, GOL Caracol, Caracol Play, DIRECTV Sports y DGo6:00 p.m.
CentroaméricaFOX y TiGo Sports5:00 p.m.
EcuadorDIRECTV Sports y DGo6:00 p.m.
MéxicoViX Premium5:00 p.m.
Estados UnidosFOX, Telemundo, Universo, Peacock y Fubo7:00 p.m. ET
EspañaDAZN Mundial1:00 a.m. (del miércoles 24)
ParaguayDIRECTV Sports y DGo8:00 p.m.
PerúAmérica TV, TVGo, DIRECTV Sports y DGo6:00 p.m.
UruguayDIRECTV Sports y DGo8:00 p.m.
VenezuelaDIRECTV Sports y DGo7:00 p.m.

Panamá vs. Croacia: posibles alineaciones

  • Panamá: Mosquera; Murillo, José Córdoba, Andrade, Eric Davis; Harvey, Godoy; ‘Puma’ Rodríguez, Carrasquilla, Ismael Díaz; Waterman. 
  • Croacia: Livakovic; Jakic, Caleta-Car, Gvardiol, Stanisic; Modric, Sucic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir. 

Fecha, horario y TV para ver Panamá vs. Croacia EN VIVO por el Mundial 2026

  • Fecha: Martes 23 de junio de 2026
  • Lugar: BMO Field de Toronto, Estados Unidos
  • Horario: 11:00 a.m. Perú y Colombia / 1:00 p.m. Argentina
  • Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)
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