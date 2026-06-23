Duelo clave para dos selecciones que arrancaron el torneo con derrotas. Este martes 23 de junio, no te pierdas el enfrentamiento de Panamá vs. Croacia EN VIVO a través de la señal de TV Max vía Canal 9 en TV abierta, a partir de las 6:00 p.m. Ciudad de Panamá. La selección panameña urge de 3 puntos luego de haber caído ante Ghana en la jornada inaugural, mientras que los croatas, con Luka Modric a la cabeza, van por los 3 puntos tras haber perdido 4-2 contra Inglaterra en el debut.
¿Dónde ver Panamá vs. Croacia EN VIVO por Canal 9 de TVMax?
En Panamá, la transmisión oficial del partido será por el Canal 9 de TVMax, señal abierta y gratuita en todo el país. También se podrá seguir por RPC y Medcom Go, la plataforma digital de Medcom.
- TV abierta: Canal 9 de TVMax (cobertura nacional en Panamá).
- Streaming: App Medcom Go (Android e iOS) y sitio web medcomgo.com.
- Alternativa: RPC (canal hermano de TVMax) también transmitirá el encuentro.
¿Cómo ver Canal 9 de TVMax EN VIVO GRATIS en Panamá?
- Sintoniza el Canal 9 en TV abierta si estás dentro de Panamá.
- Descarga la app Medcom Go desde Google Play o App Store.
- Regístrate con un correo electrónico y accede al catálogo de transmisiones en vivo.
- Selecciona el partido en la sección de Eventos deportivos.
- También puedes ingresar a la versión web desde cualquier navegador en medcomgo.com.
¿Se puede ver TVMax fuera de Panamá?
La señal gratuita de Canal 9 TVMax está disponible solo en territorio panameño. Si estás fuera, puedes optar por:
- Concacaf Go (transmisión internacional).
- FuboTV, Peacock y CBS Sports Network en Estados Unidos.
- ESPN y Disney Plus Premium en Sudamérica (Perú, Chile, Argentina).
¿Es gratis ver Panamá vs. Croacia por Canal 9 TVMax?
Sí. La transmisión en TV abierta por Canal 9 de TVMax es gratuita en Panamá.
- En televisión, basta con sintonizar el canal.
- En Medcom Go, el registro es gratuito y la señal del partido estará disponible sin costo adicional.
Horario, TV y cómo ver en vivo Panamá vs. Croacia por Mundial 2026
- Fecha: Martes 23 de junio de 2026
- Partido: Panamá vs. Croacia por Jornada 2 del Grupo L de la Copa del Mundo 2026
- Lugar: Estadio BMO Field de Toronto, Canadá
- Horario: 6:00 p.m. Ciudad de Panamá
- Canal TV: TV Max (Canal 9)
- Streaming: Medcom Go