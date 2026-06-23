La selección de Panamá vuelve a la acción este martes 23 de junio cuando enfrente a Croacia por la segunda jornada del Grupo L de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el Estadio de Toronto y representa una gran oportunidad para que los panameños sumen puntos importantes en su lucha por avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Miles de aficionados en territorio panameño estarán atentos a la transmisión oficial del compromiso a través de TVN, una de las señales más seguidas del país durante los grandes eventos deportivos. Si deseas ver Panamá vs. Croacia EN VIVO por televisión o mediante internet desde tu celular, computadora o Smart TV, aquí te contamos todas las opciones disponibles para seguir el partido online y en directo.

¿Cómo ver TVN EN VIVO online por TV o Internet?

TVN es uno de los canales con mayor audiencia en Panamá y cuenta con cobertura de importantes eventos deportivos nacionales e internacionales. Los usuarios pueden seguir su programación tanto por televisión tradicional como a través de internet.

Ver TVN por televisión

Los aficionados pueden sintonizar TVN directamente desde la señal abierta en Panamá mediante antena digital o a través de los principales operadores de televisión por cable del país.

Ver TVN EN VIVO por Internet

Si prefieres seguir el partido desde cualquier dispositivo conectado a internet, puedes acceder a las siguientes opciones:

Sitio web oficial de TVN Panamá.

TVN Pass (cuando la transmisión esté habilitada).

Aplicación móvil de TVN para dispositivos compatibles.

Navegadores web en computadoras, tablets y teléfonos móviles.

Gracias a estas alternativas, los aficionados podrán seguir Panamá vs. Croacia EN VIVO desde cualquier lugar con acceso a internet.

Horarios de Panamá vs. Croacia por país

Panamá juega ante Croacia en el Estadio de Toronto este martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026.