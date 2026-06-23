RPC TV transmite el partido Panamá vs. Croacia en vivo y online este martes 23 de junio por la segunda fecha del Mundial 2026 en Toronto. (Foto: Composición Depor)
RPC TV transmite el partido Panamá vs. Croacia en vivo y online este martes 23 de junio por la segunda fecha del Mundial 2026 en Toronto. (Foto: Composición Depor)

La selección de Panamá se enfrentará a Croacia este martes 23 de junio, desde las 19 horas ET / 16 horas PT en el Toronto Stadium, por la segunda jornada del Grupo L de la Copa del Mundo 2026, en un duelo clave para sus aspiraciones de clasificación. Los aficionados panameños podrán seguir el partido por señal abierta y mediante plataformas digitales compatibles con Smart TV, teléfonos móviles, tablets y computadoras. RPC TV será una de las principales alternativas para seguir todas las incidencias del estreno canalero en el Mundial 2026.

Consulta la hora de inicio y los canales para ver Panamá vs. Croacia EN VIVO, este martes 23 de junio, por la Jornada 2 del Grupo L del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta la hora de inicio y los canales para ver Panamá vs. Croacia EN VIVO, este martes 23 de junio, por la Jornada 2 del Grupo L del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿Dónde ver RPC TV EN VIVO, Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026?

RPC TV transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Panamá y Croacia para todo el territorio panameño. La cobertura incluirá programación especial, análisis previo, alineaciones confirmadas y todos los detalles desde el BMO Field Stadium de Toronto.

La señal también estará disponible mediante distintos cableoperadores y plataformas compatibles con televisión por suscripción.

Canales para ver RPC TV EN DIRECTO

  • Canal 4 de RPC TV señal abierta
  • Canal 4 de Cable Onda
  • Canal 193 de SKY
  • Canal 3082 de Inter Satelital
  • Canales 1 SD y 133 HD de Claro TV

¿Cómo ver RPC TV ONLINE, Panamá vs. Croacia por streaming?

Para seguir la transmisión de Panamá vs. Croacia por Internet, los usuarios podrán acceder a la plataforma oficial de RPC TV desde cualquier dispositivo con conexión estable. La cobertura online estará disponible para teléfonos móviles, Smart TV, tablets y computadoras.

Además de RPC TV, los aficionados panameños también podrán seguir el encuentro mediante Medcom GO, servicio que permite acceder a la programación deportiva y a las principales transmisiones en vivo desde cualquier lugar con acceso a internet.

Horario, TV y dónde ver en vivo Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026

  • Partido: Panamá vs. Croacia
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo L)
  • Fecha: Martes 23 de junio de 2026
  • Hora: 19 horas ET / 16 horas PT / 18 horas en Panamá
  • TV en Panamá: RPC TV y TVMax
  • Streaming: Medcom GO y Tigo Sports Panamá
  • Estadio: BMO Field Stadium
  • Ciudad: Toronto, Canadá
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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