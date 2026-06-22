HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 23/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido entre Portugal y Uzbekistán este martes 23 de junio por la fecha 2 del Mundial 2026 en el NRG Stadium de Houston, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO
HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 23/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido entre Portugal y Uzbekistán este martes 23 de junio por la fecha 2 del Mundial 2026 en el NRG Stadium de Houston, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Portugal y Uzbekistán vuelven a captar la atención de los aficionados al fútbol cuando se enfrenten por la segunda jornada del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el NRG Stadium de Houston, Texas, este martes 23 de junio, a partir de las 11:00 horas del Tiempo de Centro de México (1:00 p.m. ET y 10:00 a.m. PT en Estados Unidos). Si quieres saber en qué canal transmiten el partido y cuáles son las opciones para verlo por streaming desde México, España, Estados Unidos y Latinoamérica, aquí te compartimos la guía completa con las señales oficiales disponibles para seguir todas las incidencias desde tu televisor, celular, tablet o computadora.

En México, la única alternativa para ver Portugal vs. Uzbekistán será mediante ViX Premium. El encuentro no contará con transmisión por televisión abierta ni por señales deportivas tradicionales, por lo que los aficionados deberán acceder a la plataforma de streaming para disfrutar de la cobertura completa del compromiso correspondiente a la segunda fecha del Grupo K.

Mientras tanto, en Estados Unidos, el partido podrá verse en inglés a través de FOX Network y en español mediante Telemundo. Además, los aficionados tendrán acceso a las plataformas FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV para seguir el encuentro desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Por su parte, en España, la transmisión estará disponible a través de Movistar+ y las plataformas DAZN Spain y DAZN Mundial, que poseen los derechos de emisión para seguir el encuentro en territorio español.

En Sudamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el partido mediante las señales de DIRECTV Sports y la plataforma DGO, aunque algunos mercados contarán además con alternativas locales y servicios complementarios de streaming según la disponibilidad regional.

En Bolivia, la transmisión estará disponible por Red Uno y Unitel junto a las plataformas Tigo Sports Bolivia y Entel TV, mientras que en Paraguay podrá verse por GEN y Trece.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Portugal vs. Uzbekistán?

PAÍSHORARIOCANALES TVSTREAMING
México11:00 a.m.ViX Premium
Estados Unidos (ET)1:00 p.m.FOX Network, TelemundoFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Estados Unidos (PT)10:00 a.m.FOX Network, TelemundoFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
España20:00Movistar+DAZN Spain, DAZN Mundial
Portugal18:00Sport TV 1, Sport TV 2, TVI, Sport TV 5Sport TV Multiscreen, TVI Player
Argentina14:00TyC Sports, Telefe, DIRECTV SportsDGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, mitelefe, Paramount+
Colombia12:00 p.m.Win Sports, DIRECTV Sports ColombiaWin Play, DGO, Paramount+
Chile1:00 p.m.Chilevisión, DIRECTV Sports ChileDGO, Disney+ Premium, Paramount+
Ecuador12:00 p.m.DIRECTV Sports EcuadorDGO, Paramount+
Perú12:00 p.m.DIRECTV Sports PerúDGO, Disney+ Premium, Paramount+
Uruguay2:00 p.m.DIRECTV Sports UruguayDGO, AUF TV, Disney+ Premium, Paramount+
Venezuela1:00 p.m.DIRECTV Sports VenezuelaDGO
Bolivia1:00 p.m.Red Uno, UnitelTigo Sports Bolivia, Entel TV
Paraguay1:00 p.m.GEN, Trece
Brasil2:00 p.m.Disney+ Premium Brasil, CazéTV
Panamá12:00 p.m.Tigo Sports Panamá
Costa Rica11:00 a.m.FOX, FOX+
Guatemala11:00 a.m.TeleOnce Guatemala, Chapín TV, FOX GuatemalaTigo Sports Guatemala
Honduras11:00 a.m.Telecadena 7 y 4DTVC+, Tigo Sports Honduras
El Salvador11:00 a.m.Tigo Sports El Salvador
Nicaragua11:00 a.m.Tigo Sports Nicaragua
República Dominicana1:00 p.m.CDN Deportes, Pio Deportes
Puerto Rico1:00 p.m.TelemundoNAICOM
Canadá1:00 p.m. ETTSN1, TSN3, TSN4, TSN5, RDSTSN+, RDS App

Canales de Telemundo y FOX para ver Portugal vs. Uzbekistán en Estados Unidos

La audiencia estadounidense contará con dos opciones principales para seguir el encuentro. FOX Network ofrecerá la transmisión en inglés, mientras que Telemundo tendrá la cobertura completa en español para el público hispano.

Además, el partido podrá verse vía streaming mediante FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV, plataformas compatibles con Smart TV, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV, iPhone, iPad y dispositivos Android.

Ciudad / EstadoTelemundoFOX NetworkStreaming
Nueva York, NYCanal 47FOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Miami, FLCanal 51FOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Orlando, FLCanal 31FOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Tampa, FLCanal 49FOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Atlanta, GACanal 47.2FOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Chicago, ILCanal 44FOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Dallas, TXCanal 39FOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Houston, TXCanal 47FOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Los Ángeles, CATelemundo 52FOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Phoenix, AZCanal 39FOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Portugal vs. Uzbekistán

  • Partido: Portugal vs. Uzbekistán
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo K
  • Fecha: Martes 23 de junio de 2026
  • Hora en Estados Unidos: 1:00 p.m. ET / 12:00 p.m. CT / 11:00 a.m. MT / 10:00 a.m. PT
  • Hora en México: 11:00 a.m.
  • Hora en España: 20:00
  • Hora en Portugal: 18:00
  • TV en Estados Unidos: FOX Network y Telemundo
  • Streaming en Estados Unidos: FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV
  • Streaming en México: ViX Premium
  • TV en España: Movistar+
  • Streaming en España: DAZN Spain y DAZN Mundial
  • Estadio: NRG Stadium
  • Ciudad: Houston, Texas
  • Capacidad: 72,000 espectadores aproximadamente
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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