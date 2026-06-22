Portugal y Uzbekistán vuelven a captar la atención de los aficionados al fútbol cuando se enfrenten por la segunda jornada del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el NRG Stadium de Houston, Texas, este martes 23 de junio, a partir de las 11:00 horas del Tiempo de Centro de México (1:00 p.m. ET y 10:00 a.m. PT en Estados Unidos). Si quieres saber en qué canal transmiten el partido y cuáles son las opciones para verlo por streaming desde México, España, Estados Unidos y Latinoamérica, aquí te compartimos la guía completa con las señales oficiales disponibles para seguir todas las incidencias desde tu televisor, celular, tablet o computadora.
En México, la única alternativa para ver Portugal vs. Uzbekistán será mediante ViX Premium. El encuentro no contará con transmisión por televisión abierta ni por señales deportivas tradicionales, por lo que los aficionados deberán acceder a la plataforma de streaming para disfrutar de la cobertura completa del compromiso correspondiente a la segunda fecha del Grupo K.
Mientras tanto, en Estados Unidos, el partido podrá verse en inglés a través de FOX Network y en español mediante Telemundo. Además, los aficionados tendrán acceso a las plataformas FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV para seguir el encuentro desde cualquier dispositivo conectado a internet.
Por su parte, en España, la transmisión estará disponible a través de Movistar+ y las plataformas DAZN Spain y DAZN Mundial, que poseen los derechos de emisión para seguir el encuentro en territorio español.
En Sudamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el partido mediante las señales de DIRECTV Sports y la plataforma DGO, aunque algunos mercados contarán además con alternativas locales y servicios complementarios de streaming según la disponibilidad regional.
En Bolivia, la transmisión estará disponible por Red Uno y Unitel junto a las plataformas Tigo Sports Bolivia y Entel TV, mientras que en Paraguay podrá verse por GEN y Trece.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Portugal vs. Uzbekistán?
|PAÍS
|HORARIO
|CANALES TV
|STREAMING
|México
|11:00 a.m.
|—
|ViX Premium
|Estados Unidos (ET)
|1:00 p.m.
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|10:00 a.m.
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|España
|20:00
|Movistar+
|DAZN Spain, DAZN Mundial
|Portugal
|18:00
|Sport TV 1, Sport TV 2, TVI, Sport TV 5
|Sport TV Multiscreen, TVI Player
|Argentina
|14:00
|TyC Sports, Telefe, DIRECTV Sports
|DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, mitelefe, Paramount+
|Colombia
|12:00 p.m.
|Win Sports, DIRECTV Sports Colombia
|Win Play, DGO, Paramount+
|Chile
|1:00 p.m.
|Chilevisión, DIRECTV Sports Chile
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Ecuador
|12:00 p.m.
|DIRECTV Sports Ecuador
|DGO, Paramount+
|Perú
|12:00 p.m.
|DIRECTV Sports Perú
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Uruguay
|2:00 p.m.
|DIRECTV Sports Uruguay
|DGO, AUF TV, Disney+ Premium, Paramount+
|Venezuela
|1:00 p.m.
|DIRECTV Sports Venezuela
|DGO
|Bolivia
|1:00 p.m.
|Red Uno, Unitel
|Tigo Sports Bolivia, Entel TV
|Paraguay
|1:00 p.m.
|GEN, Trece
|—
|Brasil
|2:00 p.m.
|—
|Disney+ Premium Brasil, CazéTV
|Panamá
|12:00 p.m.
|—
|Tigo Sports Panamá
|Costa Rica
|11:00 a.m.
|FOX, FOX+
|—
|Guatemala
|11:00 a.m.
|TeleOnce Guatemala, Chapín TV, FOX Guatemala
|Tigo Sports Guatemala
|Honduras
|11:00 a.m.
|Telecadena 7 y 4
|DTVC+, Tigo Sports Honduras
|El Salvador
|11:00 a.m.
|—
|Tigo Sports El Salvador
|Nicaragua
|11:00 a.m.
|—
|Tigo Sports Nicaragua
|República Dominicana
|1:00 p.m.
|CDN Deportes, Pio Deportes
|—
|Puerto Rico
|1:00 p.m.
|Telemundo
|NAICOM
|Canadá
|1:00 p.m. ET
|TSN1, TSN3, TSN4, TSN5, RDS
|TSN+, RDS App
Canales de Telemundo y FOX para ver Portugal vs. Uzbekistán en Estados Unidos
La audiencia estadounidense contará con dos opciones principales para seguir el encuentro. FOX Network ofrecerá la transmisión en inglés, mientras que Telemundo tendrá la cobertura completa en español para el público hispano.
Además, el partido podrá verse vía streaming mediante FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV, plataformas compatibles con Smart TV, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV, iPhone, iPad y dispositivos Android.
|Ciudad / Estado
|Telemundo
|FOX Network
|Streaming
|Nueva York, NY
|Canal 47
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Miami, FL
|Canal 51
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Orlando, FL
|Canal 31
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Tampa, FL
|Canal 49
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Atlanta, GA
|Canal 47.2
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Chicago, IL
|Canal 44
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Dallas, TX
|Canal 39
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Houston, TX
|Canal 47
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Los Ángeles, CA
|Telemundo 52
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Phoenix, AZ
|Canal 39
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Portugal vs. Uzbekistán
- Partido: Portugal vs. Uzbekistán
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo K
- Fecha: Martes 23 de junio de 2026
- Hora en Estados Unidos: 1:00 p.m. ET / 12:00 p.m. CT / 11:00 a.m. MT / 10:00 a.m. PT
- Hora en México: 11:00 a.m.
- Hora en España: 20:00
- Hora en Portugal: 18:00
- TV en Estados Unidos: FOX Network y Telemundo
- Streaming en Estados Unidos: FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV
- Streaming en México: ViX Premium
- TV en España: Movistar+
- Streaming en España: DAZN Spain y DAZN Mundial
- Estadio: NRG Stadium
- Ciudad: Houston, Texas
- Capacidad: 72,000 espectadores aproximadamente