Portugal juega contra Uzbekistán hoy, martes 23 de junio desde las 14:00 (hora local) / 13:00 horas ET, por la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026 en el NRG Stadium de Houston, uno de los recintos oficiales designados por la FIFA para esta edición de la Copa del Mundo. Con Cristiano Ronaldo en deuda y como capitán, el equipo luso buscará su primera victoria para no complicarse en la recta final de la fases de grupos. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online? Te comparto la lista de canales de TV señal abierta, streaming online y horarios por país para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

Revisa esta nota para que sepas en qué canales de TV se puede ver el Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
Revisa esta nota para que sepas en qué canales de TV se puede ver el Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Dónde ver Portugal-Uzbekistán EN VIVO por TV y Streaming Online?

En TV paga y streaming, el Portugal vs. Uzbekistán del martes 23 de junio 2026 se verá en casi toda Sudamérica por DSports/DGO y Paramount+, mientras que en Estados Unidos irá por Telemundo/Universo (también vía Fubo).

País / RegiónCanal(es) de TV confirmadosStreaming / Online principal
ArgentinaDSports; TyC Sports; Telefe (señales locales con derechos Mundial) DGO; Paramount+ (transmisión en vivo del partido)
PerúDSports (TV paga) DGO; Paramount+
ColombiaDSports (TV paga) DGO; Paramount+; portal GolCaracol.com (cobertura online)
ChileDSports (TV paga) DGO; Paramount+
UruguayDSports (TV paga) DGO; Paramount+
ParaguayDSports (TV paga) DGO (streaming de DirecTV)
BoliviaDSports (TV paga) DGO
EcuadorDSports (TV paga) DGO; Paramount+
MéxicoSeñales con derechos del Mundial (no todos los partidos van en abierto); el partido está listado como parte de la cobertura regional en Paramount+ para Latam Paramount+ (Latinoamérica); DGO en operadores con paquete DSports regional
BrasilCobertura principal del Mundial en TV Globo/Globosat; el Portugal–Uzbekistán se incluye en el paquete de derechos del torneo, con presencia de DSports para TV paga regional Globoplay (partidos licenciados en Brasil); DGO en zonas donde esté disponible DSports
EspañaPlataformas con derechos del Mundial 2026 (como Movistar Plus+ y partners) Apps oficiales de los operadores con derechos y streaming de FIFA+ en territorios autorizados
Estados Unidos (es)Telemundo; Universo (canales oficiales en español de la Copa Mundial 2026) Fubo (incluye Telemundo/Universo); apps de Telemundo/Peacock con la señal en vivo
Estados Unidos (en)NBC/FOX/FS1 u otros socios en inglés (el paquete principal en inglés del Mundial en EE. UU.) Fubo, Peacock y apps de los canales ingleses con derechos

¿A qué hora juega Portugal vs. Uzbekistán HOY 23 de junio por el Mundial 2026?

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE HOY, martes 23 de junio por la segunda fecha del grupo K de la Copa Mundial 2026.

País / RegiónHora local del partido
México (Centro)11:00 a. m.
Guatemala11:00 a. m.
Costa Rica11:00 a. m.
Panamá12:00 p. m.
Colombia12:00 p. m.
Perú12:00 p. m.
Ecuador12:00 p. m.
Bolivia1:00 p. m.
Chile1:00 p. m.
Venezuela1:00 p. m.
Argentina2:00 p. m.
Brasil2:00 p. m.
Paraguay2:00 p. m.
Uruguay2:00 p. m.
Estados Unidos (Este)1:00 p. m.
Estados Unidos (Centro)12:00 p. m. aprox.
España7:00 p. m.
Portugal6:00 p. m.
Reino Unido6:00 p. m.
Uzbekistán10:00 p. m.

Alineaciones posibles de Portugal y Uzbekistán

  • Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.
  • Utkir Yusupov; Bekhruz Karimov, Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov, Abdulla Abdullaev, Farrukh Sayfiev; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov; Abbosbek Fayzullaev, Eldor Shomurodov, Odiljon Khamrobekov. DT: Fabio Cannavaro.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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