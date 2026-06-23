Por la Fecha 2 del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las selecciones de Portugal y Uzbekistán se enfrentarán este martes 23 de junio en el Estadio Houston. El partido, que arrancará a las 1:00 pm ET, 12:00 pm CT, 11:00 am MT y 10:00 pm PT, es imperdible. Por lo tanto, aquí se te indicará qué canales de TV de EE.UU. lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO.
¿Qué canales TV de EE.UU. transmiten EN VIVO el Portugal vs. Uzbekistán?
El Portugal vs. Uzbekistán por la Copa Mundial de la FIFA 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de distintos canales de TV y servicios de streaming en Estados Unidos. Estos son: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.
¿Qué canales TV transmiten EN VIVO el Brasil vs. Haití en otros países del mundo?
Este martes 23 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Portugal vs. Uzbekistán por la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: Das Erste, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports, Telefe Argentina, mitelefe, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Win Sports, Win Play
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+, Disney+ Premium Argentina
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen
- Costa Rica: FOX, FOX+
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
- República Dominicana: CDN Deportes, Pio Deportes