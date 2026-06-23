Revisa esta nota para que sepas en qué canales de TV se puede ver el Portugal vs. Uzbekistán por la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas en qué canales de TV se puede ver el Portugal vs. Uzbekistán por la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

Por la Fecha 2 del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las selecciones de Portugal y Uzbekistán se enfrentarán este martes 23 de junio en el Estadio Houston. El partido, que arrancará a las 1:00 pm ET, 12:00 pm CT, 11:00 am MT y 10:00 pm PT, es imperdible. Por lo tanto, aquí se te indicará qué canales de TV de EE.UU. lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO.

El partido Portugal vs. Uzbekistán por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)
El partido Portugal vs. Uzbekistán por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Qué canales TV de EE.UU. transmiten EN VIVO el Portugal vs. Uzbekistán?

El Portugal vs. Uzbekistán por la Copa Mundial de la FIFA 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de distintos canales de TV y servicios de streaming en Estados Unidos. Estos son: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

¿Qué canales TV transmiten EN VIVO el Brasil vs. Haití en otros países del mundo?

Este martes 23 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Portugal vs. Uzbekistán por la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
  • Alemania: Das Erste, SRF zwei, MagentaTV
  • Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports, Telefe Argentina, mitelefe, Disney+ Premium Argentina
  • Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Win Sports, Win Play
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+, Disney+ Premium Argentina
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Chile
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen
  • Costa Rica: FOX, FOX+
  • El Salvador: Tigo Sports El Salvador
  • Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
  • República Dominicana: CDN Deportes, Pio Deportes
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC