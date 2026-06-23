Este martes 23 de junio, continúa el desarrollo de la Jornada 2 del Grupo K del Mundial 2026 y se vivirá el partido de Portugal vs. Uzbekistán, con la presencia de Cristiano Ronaldo en el once titular, a partir de la 1:00 pm ET o desde las 11:00 a.m. Centro de México. A continuación, te dejo con los canales de TV para que puedas seguir el partido minuto a minuto desde Estados Unidos, México y diferentes partes del mundo.
Cabe señalar que la selección de Portugal no hará cambios en su formación inicial para esta segunda presentación en el Mundial 2026 y se espera que Cristiano Ronaldo sea titular con los lusos, en búsqueda de un triunfo en esta segunda fecha. En banca esperan jugadores como Rafael Leao, Francisco Conçeiçao, Gonçalo Ramos, entre otros.
Canales TV que transmiten Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO con Cristiano Ronaldo
A continuación, te dejo con la lista completa de todos los países que van a transmitir el partido de Portugal vs. Uzbekistán con Cristiano Ronaldo, que se llevará a cabo este martes 23 de junio por la Jornada 2 del Grupo K del Mundial 2026 para seguirlo desde diferentes partes del mundo.
- Argentina: Telefe, TyC Sports, DSports, DGO.
- Bolivia: Tigo Sports, DSports, DGO.
- Chile: Chilevisión, DSports, DGO.
- Colombia: Gol Caracol, Canal RCN, DSports, DGO, Disney+ Premium.
- Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO.
- España: DAZN Mundial.
- Estados Unidos: FOX, Telemundo, Peacock.
- México: ViX Premium, Canal 5, TUDN.
- Centroamérica: ESPN, Disney+, DSports, DGO.
- Paraguay: GEN, Tigo Sports, DSports, DGO.
- Perú: Paramount+, DSports, DGO.
- Uruguay: Canal 10, DSports, DGO.
- Venezuela: Televen, DSports, DGO.
Posibles formaciones de Portugal y Uzbekistán
- Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Goncalo Inácio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo.
- Uzbekistán: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Adbulla Abdullavev, Rustam Ashurmatov; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Bekhruz Karimov, Sherzod Nasrullaev; Dostonbek Khamdamov, Abbosbek Fayzullaev y Eldor Shomurodov.