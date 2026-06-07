Moisés Caicedo vuelve a ponerse al frente de La Tri. Este domingo 7 de junio, Ecuador enfrentará a Guatemala en el Lower.com Field de Columbus, Ohio, en el último ensayo antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El amistoso comenzará a las 3:00 p.m. en horario ecuatoriano (4:00 p.m. ET y 1:00 p.m. PT en Estados Unidos) y le permitirá al equipo de Sebastián Beccacece ajustar las últimas piezas antes de iniciar su camino en el Grupo E, donde aparecen Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

La selección ecuatoriana llegará a Ohio con buena parte de la base que aseguró la clasificación mundialista y con varios nombres jóvenes que atraviesan un gran presente en Europa. Caicedo será una de las principales referencias de un equipo que ha ganado estabilidad en los últimos meses y que intentará llegar con ritmo competitivo al arranque del torneo. Del otro lado estará Guatemala, que asumirá el amistoso como una oportunidad importante para medirse frente a una selección sudamericana instalada entre las más regulares de la región.

Si quieres saber a qué hora juegan Ecuador y Guatemala, qué canal transmite el amistoso EN VIVO y cómo seguir la cobertura por televisión o streaming en Estados Unidos, Ecuador y otros países, aquí encontrarás toda la información actualizada.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Ecuador vs. Guatemala por amistoso al Mundial 2026?

En Ecuador, el amistoso entre La Tri y Guatemala será transmitido mediante la señal de El Canal del Fútbol (ECDF), plataforma que contará con la cobertura completa desde Columbus. En Estados Unidos, el partido podrá seguirse mediante FOX Deportes y servicios de streaming deportivos disponibles en territorio norteamericano.

Por otro lado, en Guatemala la transmisión estará ligada a FOX Sports, señal que heredó gran parte de los derechos deportivos que anteriormente manejaba Tigo Sports en la región centroamericana.

Horarios, canales TV y streaming para ver Ecuador vs. Guatemala EN VIVO

Países Horario Canales TV Streaming Ecuador 3:00 p.m. ECDF ECDF App Perú 3:00 p.m. — — Colombia 3:00 p.m. — — Estados Unidos (ET) 4:00 p.m. FOX Deportes FuboTV Estados Unidos (PT) 1:00 p.m. FOX Deportes FuboTV Guatemala 2:00 p.m. FOX Sports — México 2:00 p.m. — — Chile 8:00 p.m. — — Argentina 5:00 p.m. — — España 10:00 p.m. — —

¿Dónde se jugará Ecuador vs. Guatemala?

El amistoso internacional se disputará en el Lower.com Field, estadio ubicado en Columbus, Ohio, y casa habitual del Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS).

Datos del Lower.com Field

Información Detalle Estadio Lower.com Field Ciudad Columbus Estado Ohio País Estados Unidos Capacidad Aproximadamente 20 mil espectadores Superficie Césped natural Inauguración 2021

La comunidad ecuatoriana en Ohio y los aficionados centroamericanos residentes en Estados Unidos prometen darle un muy buen ambiente al partido en Columbus, una ciudad que en los últimos años se ha convertido en sede habitual de encuentros internacionales.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Ecuador vs. Guatemala

Dato Información Partido Ecuador vs. Guatemala Fecha Domingo 7 de junio de 2026 Hora Ecuador 3:00 p.m. Hora Guatemala 2:00 p.m. Hora ET 4:00 p.m. Hora PT 1:00 p.m. TV Ecuador ECDF TV Estados Unidos FOX Deportes Streaming ECDF App y FuboTV Estadio Lower.com Field Ciudad Columbus, Ohio Figura destacada Moisés Caicedo

Ecuador cerrará su preparación mundialista con una última presentación en Estados Unidos antes de enfocarse completamente en el arranque del Grupo E. El estreno frente a Alemania marcará rápidamente el nivel de exigencia que tendrá La Tri en una zona donde cada detalle puede terminar siendo decisivo.