Columbus volverá a teñirse de azul y blanco. Guatemala afrontará este domingo 7 de junio una de sus últimas pruebas antes del inicio de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando se enfrente a Ecuador, una selección sudamericana acostumbrada a competir en los grandes escenarios internacionales y que también utiliza esta fecha FIFA para afinar detalles de cara a la máxima cita del fútbol. Más allá del resultado, el encuentro representa una oportunidad valiosa para que Luis Fernando Tena siga evaluando el crecimiento de la Bicolor frente a un rival de jerarquía. Con miles de aficionados chapines radicados en Estados Unidos acompañando al equipo, la selección guatemalteca buscará convertir Columbus en una extensión de casa y reforzar las sensaciones positivas acumuladas durante el proceso mundialista.

El partido se disputará desde las 14:00 horas de Guatemala (15:00 de Quito) en el Scotts Miracle-Gro Field de Columbus, Ohio, y contará con transmisión EN VIVO de TVGT Sports para todo el territorio guatemalteco. Si deseas conocer qué canal transmite el encuentro, cómo verlo online y cuáles son las opciones disponibles para seguir a la selección nacional, aquí encontrarás toda la información actualizada.

TL;DR: Lo que debes saber del Guatemala vs. Ecuador

⚽ Partido: Guatemala vs. Ecuador

📅 Fecha: Domingo 7 de junio de 2026

⏰ Hora: 14:00 horas de Guatemala | 15:00 horas de Ecuador

📺 TV: TVGT Sports, TVGT y TVGT Plus

📱 Streaming: Plataformas digitales habilitadas

🏟️ Estadio: Scotts Miracle-Gro Field

📍 Ciudad: Columbus, Ohio

🌎 Contexto: amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver TVGT Sports EN VIVO, Guatemala vs. Ecuador?

La selección guatemalteca afronta una de las pruebas más exigentes de su preparación cuando se mida a Ecuador, una de las selecciones con mayor tradición competitiva de Sudamérica. TVGT Sports transmitirá en exclusiva el amistoso para Guatemala, permitiendo a los aficionados seguir cada detalle de un partido que servirá para medir el nivel competitivo de la Bicolor antes del inicio del Mundial.

La cobertura incluirá programación especial, análisis previo, comentarios en vivo y la transmisión completa desde Columbus.

Señales disponibles

📺 TVGT Sports

📺 TVGT

📺 TVGT Plus

Canales para ver TVGT Sports EN VIVO en Guatemala

Operador Canal Claro TV 48 StarPlus 25 SISTECOM 15 Aplica 25 Unicable 25

¿Cómo ver Guatemala vs. Ecuador EN VIVO ONLINE?

Los aficionados también podrán seguir el amistoso mediante las plataformas digitales asociadas a TVGT Sports.

Disponible en:

📱 Android

📱 iPhone (iOS)

💻 Computadoras y laptops

📲 Tablets

📺 Smart TV compatibles

🌐 Navegadores web

Una prueba de nivel antes del Mundial

Para Luis Fernando Tena, el resultado será importante, pero no necesariamente lo más relevante. Ecuador representa un examen distinto al que suele encontrar Guatemala en la región. El conjunto sudamericano cuenta con futbolistas acostumbrados a competir en las principales ligas del mundo y con una estructura táctica consolidada tras varios procesos mundialistas consecutivos.

El amistoso permitirá evaluar la capacidad de la Bicolor para sostener su idea de juego frente a un rival que exigirá concentración, intensidad y disciplina durante los noventa minutos. También será una oportunidad para observar variantes y consolidar automatismos en un grupo que se encuentra en la recta final de su preparación.

El apoyo chapín en Estados Unidos

Como ha ocurrido en los últimos años, Guatemala volverá a sentirse acompañada fuera de sus fronteras. Ohio alberga una importante comunidad guatemalteca y se espera una destacada presencia de aficionados en las tribunas del Scotts Miracle-Gro Field.

La conexión entre la selección y sus seguidores ha sido una de las fortalezas del proceso liderado por Luis Fernando Tena. Cada presentación en territorio estadounidense se ha transformado en una celebración para la diáspora chapina, que ha encontrado en la Bicolor un motivo de orgullo y pertenencia.

¿A qué hora juega Guatemala vs. Ecuador?

Horarios internacionales

País Hora Guatemala 14:00 Ecuador 15:00 Estados Unidos (ET) 16:00 Estados Unidos (PT) 13:00 México 15:00 Costa Rica 14:00 Panamá 15:00 Colombia 15:00 Perú 15:00 Bolivia 16:00 Venezuela 16:00 Chile 17:00 Argentina 17:00 Uruguay 17:00 España 22:00

¿Dónde se jugará Guatemala vs. Ecuador?

El encuentro tendrá lugar en el Scotts Miracle-Gro Field, escenario ubicado en Columbus, Ohio, una ciudad con una creciente tradición futbolística dentro de Estados Unidos y que se prepara para recibir partidos de la Copa Mundial FIFA 2026.

Datos del Scotts Miracle-Gro Field

📍 Ciudad: Columbus

🗺️ Estado: Ohio

🇺🇸 País: Estados Unidos

🌱 Superficie: césped natural

🏟️ Complejo deportivo de alto rendimiento

⚽ Sede de eventos futbolísticos nacionales e internacionales

¿Cómo llegar al estadio?

Los asistentes disponen de múltiples opciones de transporte para acceder al recinto.

Opciones recomendadas

🚕 Uber y Lyft

🚗 Vehículo particular

🚌 Transporte urbano local

🅿️ Estacionamientos cercanos

✈️ Aeropuerto Internacional John Glenn Columbus

¿Qué clima se espera para el partido?

Las previsiones meteorológicas apuntan a condiciones agradables para la práctica del fútbol.

Pronóstico estimado

🌡️ Temperatura cercana a los 26 °C

☀️ Intervalos de sol y nubes

🌬️ Viento ligero

☔ Baja probabilidad de lluvias

⚽ Buenas condiciones para el desarrollo del encuentro

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Guatemala vs. Ecuador

Información Detalle Partido Guatemala vs. Ecuador Fecha 7 de junio de 2026 Hora 14:00 (Guatemala) TV TVGT Sports, TVGT, TVGT Plus Streaming Plataformas digitales habilitadas Estadio Scotts Miracle-Gro Field Ciudad Columbus Estado Ohio País Estados Unidos

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Guatemala vs. Ecuador

¿Qué canal transmite Guatemala vs. Ecuador?

TVGT Sports será la señal principal encargada de la transmisión para Guatemala.

¿Dónde ver Guatemala vs. Ecuador online?

A través de TVGT Plus y las plataformas digitales asociadas a la cobertura oficial.

¿A qué hora juega Guatemala?

El encuentro comenzará a las 14:00 horas en Guatemala.

¿Dónde se juega el amistoso?

En el Scotts Miracle-Gro Field de Columbus, Ohio.

¿Quién dirige a Guatemala?

Luis Fernando Tena es el entrenador de la selección nacional.

¿Por qué es importante este amistoso?

Porque será una de las últimas pruebas competitivas de la Bicolor antes del inicio de la Copa Mundial FIFA 2026.

Un examen que puede dejar conclusiones importantes

Los amistosos no entregan puntos ni títulos, pero sí respuestas. Frente a Ecuador, Guatemala tendrá la oportunidad de medir su evolución frente a una selección acostumbrada a competir en la élite sudamericana y de seguir fortaleciendo una identidad que ha devuelto la ilusión a sus aficionados. Con el Mundial a la vuelta de la esquina y miles de chapines acompañando al equipo desde las tribunas de Ohio, la Bicolor buscará ofrecer una actuación que confirme que está preparada para asumir desafíos cada vez mayores.

Ecuador vs Guatemala chocan en amistoso internacional. (Video: FEF)