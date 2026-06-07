La cuenta regresiva para la Copa Mundial FIFA 2026 entra en su recta final y Ecuador afronta este domingo 7 de junio una prueba que puede ofrecer señales importantes sobre su estado competitivo. La Tri se medirá ante Guatemala en el Scotts Miracle-Gro Field de Columbus, Ohio, en un amistoso internacional que servirá para afinar detalles tácticos, evaluar variantes y consolidar una estructura que aspira a competir con solidez en el mayor escenario del fútbol mundial. Con una numerosa comunidad ecuatoriana acompañando al equipo en Estados Unidos, el conjunto sudamericano buscará cerrar esta ventana FIFA con buenas sensaciones y reforzar la confianza de cara a los desafíos que se avecinan.

El encuentro comenzará a las 15:00 horas de Quito (14:00 de Guatemala) y contará con transmisión EN VIVO de El Canal del Fútbol para todo Ecuador. Los aficionados podrán seguir cada incidencia de este compromiso preparatorio a través de la señal televisiva y sus plataformas digitales, en una jornada que permitirá observar de cerca las últimas pruebas de la selección ecuatoriana antes de iniciar su participación en el Mundial 2026.

¿Dónde ver El Canal del Fútbol EN VIVO, Ecuador vs. Guatemala por partido amistoso internacional?

Los aficionados que deseen seguir el amistoso entre Ecuador y Guatemala deberán contar con una suscripción activa a El Canal del Fútbol (ECDF), cuyo plan mensual tiene un costo de $14.99.

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Plan ECDF Detalle Precio mensual $14.99 Partido destacado Ecuador vs. Guatemala Dispositivos compatibles Smart TV, PC, tablet y móvil Streaming Sitio web y app oficial Cobertura Selección de Ecuador y torneos internacionales

Además de apoyar a la Tri, tendrás acceso a otros contenidos deportivos como los partidos de la Selección Ecuatoriana, premundialistas, Copa del Rey, Liga Saudí, Brasileirao, Taça Portugal, entre otros.

¿Cómo ver El Canal del Fútbol (ECDF) ONLINE, Ecuador vs. Guatemala por amistoso internacional?

Tras registrarte y pagar la suscripción de El Canal del Fútbol (ECDF), podrás ver los partidos de la Selección Ecuatoriana de Fútbol vía online por Internet a través del sitio web oficial de El Canal del Fútbol o el canal de YouTube ECDF. También puedes hacerlo en la app móvil tanto en sistemas operativos Android (Google Play Store) y iOS (App Store).

¿Qué partidos puedo ver en El Canal del Fútbol (ECDF) en Ecuador?

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¿Dónde se jugará Guatemala vs. Ecuador?

El encuentro tendrá lugar en el Scotts Miracle-Gro Field, escenario ubicado en Columbus, Ohio, una ciudad con una creciente tradición futbolística dentro de Estados Unidos y que se prepara para recibir partidos de la Copa Mundial FIFA 2026.

Datos del Scotts Miracle-Gro Field

📍 Ciudad: Columbus

🗺️ Estado: Ohio

🇺🇸 País: Estados Unidos

🌱 Superficie: césped natural

🏟️ Complejo deportivo de alto rendimiento

⚽ Sede de eventos futbolísticos nacionales e internacionales

¿Cómo llegar al estadio?

Los asistentes disponen de múltiples opciones de transporte para acceder al recinto.

Opciones recomendadas

🚕 Uber y Lyft

🚗 Vehículo particular

🚌 Transporte urbano local

🅿️ Estacionamientos cercanos

✈️ Aeropuerto Internacional John Glenn Columbus

¿Qué clima se espera para el partido?

Las previsiones meteorológicas apuntan a condiciones agradables para la práctica del fútbol.

Pronóstico estimado

🌡️ Temperatura cercana a los 26 °C

☀️ Intervalos de sol y nubes

🌬️ Viento ligero

☔ Baja probabilidad de lluvias

⚽ Buenas condiciones para el desarrollo del encuentro

Ecuador vs. Guatemala EN VIVO: horario y dónde ver en vivo el partido por El Canal del Fútbol

Fecha: Domingo 7 de junio de 2026

Domingo 7 de junio de 2026 Partido: Ecuador vs. Guatemala (amistoso internacional previo al Mundial 2026)

Ecuador vs. Guatemala (amistoso internacional previo al Mundial 2026) Hora: 15:00 horas de Quito | 4 p.m. ET / 1 p.m. PT

15:00 horas de Quito | 4 p.m. ET / 1 p.m. PT TV o Streaming: El Canal del Fútbol (ECDF)

El Canal del Fútbol (ECDF) Sede: Estadio ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio (Estados Unidos).

El Canal del Fútbol también ofrece un Plan ECDF y Disney+ Plan Premium por $19.99 mensuales, que incluye todo el contenido del Plan ECDF más Champions League, Ligas Europeas y contenido ESPN.

Ecuador vs Guatemala chocan en amistoso internacional. (Video: FEF)