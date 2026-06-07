Ecuador afrontará su última prueba de fuego antes del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026 este domingo 7 de junio cuando enfrente a Guatemala en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, ciudad de Ohio que funciona como base de concentración de la Tricolor para el máximo torneo de selecciones de la FIFA. Teleamazonas EN VIVO GRATIS será una de las opciones más buscadas por la afición ecuatoriana tanto en su territorio, Estados Unidos y el resto del mundo.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece llega a este compromiso con plantel completo, incluyendo a figuras que recientemente compitieron en la élite europea como Piero Hincapié y Willian Pacho. Este amistoso marca el primer ensayo con todas sus piezas disponibles, permitiendo definir un posible once titular de cara al debut en el Mundial 2026 con Costa de Marfil. La solidez defensiva y el equilibrio en el mediocampo, liderado por Moisés Caicedo, son aspectos centrales en una selección que busca consolidarse como una de las más competitivas de Sudamérica.

¿Cómo ver Teleamazonas EN VIVO, Ecuador vs. Guatemala por amistoso con miras al Mundial 2026?

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¿Dónde ver GRATIS el partido Ecuador vs. Guatemala por Teleamazonas EN VIVO por Internet?

Desde el sitio web de Teleamazonas podrás seguir el partido Ecuador vs. Guatemala por amistoso internacional de cara al Mundial 2026 GRATIS en línea desde tu televisor Smart TV, teléfono celular, Tablet y PC.

Ecuador vs. Guatemala por amistoso internacional 2026: horario, TV y cómo ver en vivo el partido

Fecha: Domingo, 7 de junio de 2026

Domingo, 7 de junio de 2026 Partido: Ecuador vs. Guatemala por amistoso a la Copa del Mundo 2026

Ecuador vs. Guatemala por amistoso a la Copa del Mundo 2026 Lugar: Scotts Miracle-Gro Field en Columbus, Ohio (Estados Unidos)

Scotts Miracle-Gro Field en Columbus, Ohio (Estados Unidos) Horario: 3:00 p.m. Quito / 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT

3:00 p.m. Quito / 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT Canal TV / Streaming: Teleamazonas