Dos selecciones se juegan la permanencia en la Copa Mundial 2026 este miércoles 01 de julio. Inglaterra medirá fuerzas con República Democrática del Congo por los dieciseisavos de final en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos), desde las 15:00 ET. ¿Dónde podrás ver el partido Inglaterra vs. RD Congo en vivo y en directo online? Conoce cuáles son las plataformas digitales, con cobertura minuto a minuto y qué canales de TV están disponibles para seguir toda la cobertura desde el lugar que te encuentres.
¿A qué hora juega Inglaterra vs. RD Congo EN VIVO ONLINE por los 16avos de final del Mundial 2026?
|País / Región
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|Estados Unidos (Costa Este)
|Nueva York, Miami
|12:00
|Estados Unidos (Costa Central)
|Houston, CDMX (referencia)
|11:00 / 10:00
|Estados Unidos (Costa Pacífico)
|Los Ángeles
|09:00
|México (centro)
|Ciudad de México
|10:00
|México (Pacífico)
|Tijuana
|09:00
|Colombia
|Bogotá
|11:00
|Perú
|Lima
|11:00
|Ecuador
|Quito
|11:00
|Venezuela
|Caracas
|12:00
|Chile (continental)
|Santiago
|12:00
|Argentina
|Buenos Aires
|13:00
|Uruguay
|Montevideo
|13:00
|Paraguay
|Asunción
|13:00
|Brasil (Brasilia)
|Brasilia, São Paulo
|13:00
|España (peninsular)
|Madrid
|18:00
|Portugal
|Lisboa
|17:00
|Francia
|París
|18:00
|Alemania
|Berlín
|18:00
|Italia
|Roma
|18:00
|Reino Unido
|Londres
|17:00
|RD Congo
|Kinsasa
|17:00
¿Qué canal TV transmite Inglaterra vs. RD Congo EN VIVO GRATIS y Streaming Online?
Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online para ver el partido Inglaterra - RD Congo EN VIVO GRATIS este miércoles 01 de julio por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.
|País / región
|Canales de TV probables (Mundial 2026)
|Streaming / online habitual
|Estados Unidos
|FOX Sports (inglés), FS1; Telemundo, Universo (español)
|Fox Sports App, Tubi, Peacock (señal Telemundo), app/cuentas de tu proveedor de TV
|México
|--
|ViX
|Argentina
|DSports en TV de paga.
|Flow Sports, Paramount+, DGO (plataforma online de DSports)
|Chile
|Señal deportiva de cable (DSports)
|DGO, Paramount+
|Colombia
|Caracol TV, RCN Television, Canal deportivo de TV de paga (DSports), Radio Nacional de Colombia
|DGO, Caracol Play, ditu, Paramount+
|Perú
|Canal deportivo de TV por cable (DSports)
|DGO, Paramount+
|Ecuador
|Teleamazonas, Canal deportivo de TV por cable (DSports)
|DGO, Paramount+
|Paraguay
|GEN, Trece, Unicanal
|--
|Venezuela
|Canales deportivos de TV de pago (DSports)
|DGO, Paramount+, inter
|Uruguay
|Señal deportiva de cable (DSports)
|DGO, Paramount+, AUF TV
|Brasil
|--
|Disney+ Premium, CazéTV
|España
|--
|DAZN, DAZN Mundial, Movistar+
|Alemania
|MagentaTV
|ORF eins, Das Erste, SRF zwei
|Reino Unido
|BBC One
|BBC Sport Web, BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live
|Resto de Europa
|Televisiones públicas + privadas con derechos (según cada país)
|OTT de cada cadena o del operador local
|Internacional (viajes)
|Señales globales tipo Sport 24 en aviones/barcos.
|Sport 24, YouTubeSport 24 en ubicaciones específicas.
Posibles alineaciones de Inglaterra vs. RD Congo
- Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Jarell Quansah, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Morgan Rogers, Marcus Rashford; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
- RD Congo: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Nathanaël Mbuku, Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy; Brian Cipenga, Yoane Wissa, Cédric Bakambu. DT: Sébastien Desabre.