Siga las incidencias del Inglaterra vs. RD Congo hoy por los 16avos del Mundial 2026. Guía completa para saber a qué hora juega y qué canales transmiten el partido en México y EE.UU. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Siga las incidencias del Inglaterra vs. RD Congo hoy por los 16avos del Mundial 2026. Guía completa para saber a qué hora juega y qué canales transmiten el partido en México y EE.UU. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Dos selecciones se juegan la permanencia en la Copa Mundial 2026 este miércoles 01 de julio. Inglaterra medirá fuerzas con República Democrática del Congo por los dieciseisavos de final en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos), desde las 15:00 ET. ¿Dónde podrás ver el partido Inglaterra vs. RD Congo en vivo y en directo online? Conoce cuáles son las plataformas digitales, con cobertura minuto a minuto y qué canales de TV están disponibles para seguir toda la cobertura desde el lugar que te encuentres.

DAZN Mundial transmite el partido Inglaterra vs. RD Congo ENDIRECTO ONLINE por TV y Streaming los 16vos de final este 2 de julio desde Atlanta, Georgia. (Foto: Composición Gestión Mix)
DAZN Mundial transmite el partido Inglaterra vs. RD Congo ENDIRECTO ONLINE por TV y Streaming los 16vos de final este 2 de julio desde Atlanta, Georgia. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora juega Inglaterra vs. RD Congo EN VIVO ONLINE por los 16avos de final del Mundial 2026?

País / RegiónCiudad de referenciaHora local del partido
Estados Unidos (Costa Este)Nueva York, Miami12:00
Estados Unidos (Costa Central)Houston, CDMX (referencia)11:00 / 10:00
Estados Unidos (Costa Pacífico)Los Ángeles09:00
México (centro)Ciudad de México10:00
México (Pacífico)Tijuana09:00
ColombiaBogotá11:00
PerúLima11:00
EcuadorQuito11:00
VenezuelaCaracas12:00
Chile (continental)Santiago12:00
ArgentinaBuenos Aires13:00
UruguayMontevideo13:00
ParaguayAsunción13:00
Brasil (Brasilia)Brasilia, São Paulo13:00
España (peninsular)Madrid18:00
PortugalLisboa17:00
FranciaParís18:00
AlemaniaBerlín18:00
ItaliaRoma18:00
Reino UnidoLondres17:00
RD CongoKinsasa17:00

¿Qué canal TV transmite Inglaterra vs. RD Congo EN VIVO GRATIS y Streaming Online?

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online para ver el partido Inglaterra - RD Congo EN VIVO GRATIS este miércoles 01 de julio por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.

País / regiónCanales de TV probables (Mundial 2026)Streaming / online habitual
Estados UnidosFOX Sports (inglés), FS1; Telemundo, Universo (español)Fox Sports App, Tubi, Peacock (señal Telemundo), app/cuentas de tu proveedor de TV
México--ViX
ArgentinaDSports en TV de paga. Flow Sports, Paramount+, DGO (plataforma online de DSports)
ChileSeñal deportiva de cable (DSports)DGO, Paramount+
ColombiaCaracol TV, RCN Television, Canal deportivo de TV de paga (DSports), Radio Nacional de ColombiaDGO, Caracol Play, ditu, Paramount+
PerúCanal deportivo de TV por cable (DSports)DGO, Paramount+
EcuadorTeleamazonas, Canal deportivo de TV por cable (DSports)DGO, Paramount+
ParaguayGEN, Trece, Unicanal--
VenezuelaCanales deportivos de TV de pago (DSports)DGO, Paramount+, inter
UruguaySeñal deportiva de cable (DSports)DGO, Paramount+, AUF TV
Brasil--Disney+ Premium, CazéTV
España--DAZN, DAZN Mundial, Movistar+
AlemaniaMagentaTVORF eins, Das Erste, SRF zwei
Reino UnidoBBC OneBBC Sport Web, BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live
Resto de EuropaTelevisiones públicas + privadas con derechos (según cada país)OTT de cada cadena o del operador local
Internacional (viajes)Señales globales tipo Sport 24 en aviones/barcos. Sport 24, YouTubeSport 24 en ubicaciones específicas.
El Inglaterra - RD Congo por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Inglaterra - RD Congo por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

Posibles alineaciones de Inglaterra vs. RD Congo

  • Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Jarell Quansah, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Morgan Rogers, Marcus Rashford; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
  • RD Congo: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Nathanaël Mbuku, Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy; Brian Cipenga, Yoane Wissa, Cédric Bakambu. DT: Sébastien Desabre.
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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