En el Estadio Atlanta jugarán las selecciones de Inglaterra y RD Congo por los 16avos de final del Mundial 2026 este miércoles 1 de julio. Para que no te pierdas el partido, en esta nota te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Inglaterra - RD Congo en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Inglaterra - RD Congo por el Mundial 2026 este miércoles 1 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 12:00 pm
- Estados Unidos (CT): 11:00 am
- Estados Unidos (MT): 10:00 am
- Estados Unidos (PT): 9:00 am
- México (CDMX): 10:00 am
- España: 6:00 pm
- Puerto Rico: 12:00 pm
- República Dominicana: 12:00 pm
- Panamá: 11:00 am
- Costa Rica: 10:00 am
- El Salvador: 10:00 am
- Guatemala: 10:00 am
- Honduras: 10:00 am
- Nicaragua: 10:00 am
- Argentina: 1:00 pm
- Brasil (Brasilia): 1:00 pm
- Uruguay: 1:00 pm
- Chile (Santiago): 12:00 pm
- Paraguay: 1:00 pm
- Bolivia: 12:00 pm
- Venezuela: 12:00 pm
- Ecuador: 11:00 am
- Perú: 11:00 am
- Colombia: 11:00 am
¿Qué canal transmite EN VIVO el Inglaterra - RD Congo?
El Inglaterra - RD Congo por el Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 1 de julio a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: DAS Erste, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
- Colombia: Caracol TV, Caracol Play, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: FOX+
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
- República Dominicana: Pio Deportes