La ronda de dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026 sigue ofreciendo partidos de alto voltaje. Este miércoles 01 de julio, Inglaterra vs. RD Congo EN VIVO protagonizarán uno de los choques más esperados en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y podrás verlo por la señal de DIRECTV y DGo en todo Latinoamérica . La selección inglesa viene con un gran impulso anímico tras clasificar como líder invicta del Grupo L con 7 puntos, mientras que el combinado congoleño avanzó por primera vez en su historia a eliminación directa como uno de los mejores terceros proveniente del Grupo K.

Siga las incidencias del Inglaterra vs. RD Congo hoy por los 16avos del Mundial 2026. Guía completa para saber a qué hora juega y qué canales transmiten el partido en México y EE.UU. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿Dónde ver el partido Inglaterra vs. RD Congo EN VIVO por el Mundial 2026?

El encuentro Inglaterra vs. RD Congo por la ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Inglaterra vs. RD Congo por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el miércoles 01 de julio a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Inglaterra vs. RD Congo por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Inglaterra vs. RD Congo’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Inglaterra - RD Congo por los 16avos de final del Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

Inglaterra vs. RD Congo EN VIVO por 16avos del Mundial 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Miércoles, 01 de julio de 2026

Miércoles, 01 de julio de 2026 Lugar: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos)

Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos) Horario: 10:00 CDMX / 11:00 Quito

10:00 CDMX / 11:00 Quito Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo

Por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium transmitirán el partido entre Inglaterra vs. RD Congo. (Video: FA)