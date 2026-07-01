Inglaterra se medirá contra RD Congo este miércoles 1 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia, desde las 12:00 p.m. (ET), 9:00 a.m. (PT) y 11:00 a.m. (CT). Los Tres Leones quieren ganar la Copa del Mundo. Cuentan con destacadas figuras como Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice, Bukayo Saka y Marcus Rashford.
Pero entienden que deben ir paso a paso y el primer escalón para lograr su objetivo es el sorpresivo RD Congo. El cuadro africano es la gran sorpresa del Mundial, clasificó a 16avos como uno de los mejores terceros y le robó un punto a la Portugal de Cristiano Ronaldo.
No te pierdas el partido de Inglaterra vs. RD Congo EN VIVO por la señal de ViX Premium en México y USA, un duelo donde los ataques podrían ser protagonistas y un choque que promete no ser escaso de goles. A continuación, te dejo con todos los detalles para que puedas seguir la transmisión del compromiso.
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Inglaterra vs. RD Congo EN VIVO por el Mundial 2026: horarios, canales de TV y dónde juegan
- Fecha: Miércoles 1 de julio de 2026
- Estadio: Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Estados Unidos.
- Horario: 11:00 horas Ciudad de México / 9:00 horas PT
- Canal TV: TUDN y Canal 5
- Streaming: ViX Premium