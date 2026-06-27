Paraguay vs. Alemania se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026, en un partido que vuelve a poner a cara a cara a un seleccionado sudamericano con un europeo, donde solo uno podrá celebrar el pase a los octavos de final del torneo. En la siguiente nota te presentaremos la mejor previa del compromiso a disputarse este lunes 29 de junio en Estados Unidos, además de todos los detalles respecto a la programación de los horarios según cada país.

Paraguay vuelve a situarse en el centro de la escena mundialista. La clasificación a los 16avos de final ha despertado una enorme ilusión en el país guaraní, que ahora tendrá una misión de alto riesgo frente a Alemania. El duelo enfrentará a un equipo acostumbrado a las grandes gestas con otro que quiere recuperar su protagonismo en las Copas del Mundo.

La prensa paraguaya ha destacado el enorme mérito de la ‘Albirroja’ para instalarse entre los 32 mejores del torneo. Después de un inicio complicado, el equipo de Gustavo Alfaro supo reinventarse y encontró en la fortaleza colectiva su principal argumento para avanzar de ronda. La clasificación ha sido interpretada como un premio a la disciplina táctica y al espíritu competitivo de un plantel que nunca dejó de creer.

En Asunción también se valora el trabajo de Alfaro, quien ha logrado devolverle identidad a una selección que durante varios años estuvo alejada de los grandes escenarios. El técnico argentino ha insistido en la importancia de competir “partido a partido”, y ahora tendrá el mayor examen de su proceso al enfrentar a una selección alemana que históricamente ha sido una de las potencias del fútbol internacional.

Del otro lado aparece una Alemania que llega golpeada en lo anímico. La inesperada derrota ante Ecuador en la última jornada de la fase de grupos generó cuestionamientos en la prensa germana, especialmente por el bajo nivel de algunas de sus principales figuras. Pese a ello, los europeos mantienen el cartel de favoritos y cuentan con una plantilla repleta de talento y experiencia internacional.

Uno de los aspectos que más entusiasma en Paraguay es el hecho de no tener la obligación de asumir el protagonismo. La ‘Albirroja’ sabe que la presión recae sobre Alemania y buscará aprovechar esa situación para plantear un partido cerrado, de mucha intensidad física y con transiciones rápidas, una fórmula que ya le permitió competir con éxito en la fase de grupos.

El partido también representa una oportunidad histórica para el fútbol paraguayo. La selección guaraní no alcanza los octavos de final de un Mundial desde Sudáfrica 2010 y el plantel es consciente de que tiene la posibilidad de escribir una nueva página dorada en la historia del país.

Más allá del favoritismo alemán, en Paraguay reina el optimismo. El equipo de Gustavo Alfaro ha demostrado que puede competir en escenarios adversos y ahora intentará protagonizar una de las grandes sorpresas del Mundial 2026. ¿Tendremos un nuevo golpe sudamericano ante Alemania, como el que gestó Ecuador hace unos días?

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Alemania en Paraguay?

En Paraguay, el compromiso se disputará a las 5:30 p.m. del lunes 29 de junio, dos horas más que en Perú.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Alemania en Perú?

El partido entre Paraguay y Alemania, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, está programado para las 3:30 p.m. del lunes 29 de junio en horario peruano.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Alemania en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro desde las 5:30 p.m. del lunes 29 de junio.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Alemania en Colombia?

En Colombia, el encuentro se jugará a las 3:30 p.m. del lunes 29 de junio, el mismo horario que en Perú y Ecuador.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Alemania en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos podrán seguir el partido desde las 3:30 p.m. del lunes 29 de junio.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Alemania en México?

En la Ciudad de México y gran parte del país, el compromiso comenzará a las 2:30 p.m. del lunes 29 de junio.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Alemania en España?

En España peninsular, el encuentro entre Paraguay y Alemania se disputará a las 10:30 p.m. del lunes 29 de junio.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Alemania en Alemania?

Los aficionados alemanes podrán seguir el partido desde las 10:30 p.m. del lunes 29 de junio, en horario local.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Alemania en Estados Unidos?

En la costa este de Estados Unidos, donde se disputará el encuentro, el pitazo inicial será a las 4:30 p.m. (ET) del lunes 29 de junio. En la costa oeste, el partido comenzará a las 1:30 p.m. (PT).

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