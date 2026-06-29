La Selección de Paraguay afrontará este lunes un desafío monumental cuando se enfrente a Alemania por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La ‘Albirroja’ consiguió su clasificación a la ronda eliminatoria tras finalizar segunda del Grupo D, luego de derrotar a Turquía y empatar con Australia, recuperándose de la dura caída sufrida en el debut ante Estados Unidos. Del otro lado estará una Alemania que llega como una de las grandes candidatas al título tras completar una buena fase de grupos, pero con dudas luego de su última caída ante Ecuador.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro se ha convertido en una de las sorpresas del torneo. Después de un inicio complicado, Paraguay mostró una notable mejoría en su funcionamiento colectivo, destacando por su orden defensivo, la intensidad en la recuperación y la capacidad para competir en escenarios de máxima exigencia. La clasificación a los cruces ha sido celebrada como un nuevo paso en el proceso de reconstrucción de la ‘Albirroja’.

Durante la previa del compromiso, Alfaro destacó la jerarquía del conjunto alemán, aunque aseguró que su equipo no renunciará a sus convicciones. El entrenador argentino insistió en que Paraguay deberá jugar un partido perfecto para aspirar a la clasificación y pidió máxima concentración ante un rival que cuenta con algunas de las mayores figuras del fútbol europeo.

Así pues, los paraguayos saldrían de la siguiente manera para frenar a los ‘Panzers’: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, José Canale, Alexandro Maidana; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Matías Galarza, Julio Enciso; Gabriel Ávalos. La principal apuesta ofensiva seguirá siendo Enciso, uno de los futbolistas paraguayos más destacados de la competición.

Paraguay clasificó a los 16avos del final tras empatar sin goles con Australia. (Foto: Getty Images)

Por el lado alemán, el conjunto dirigido por Julian Nagelsmann llega con ciertas dudas luego de perder por 2-1 ante Ecuador en la última fecha de la fase de grupos. La ‘Mannschaft’ ha recuperado el protagonismo internacional y muchos especialistas la sitúan entre las principales favoritas, sin embargo, tendrá que sacudirse de dicha caída ante el ‘Tri’ con una contundente victoria sobre Paraguay.

La única preocupación en el campamento alemán continúa siendo la ausencia de Nico Schlotterbeck, quien quedó descartado para el resto del Mundial debido a una lesión. No obstante, el regreso de Antonio Rüdiger le ha permitido a Nagelsmann mantener la solidez defensiva de un equipo que también ha destacado por su contundencia en ataque, liderada por Jamal Musiala, Florian Wirtz y Leroy Sané.

De no mediar inconvenientes, Alemania se pararía así contra la ‘Albirroja’: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, David Raum; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. Veremos si los de Gustavo Alfaro son capaces de frenar a una de las candidatas para ganar el torneo.

Alemania perdió por 2-1 ante Ecuador en su último partido por la fase de grupos del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Alineaciones del Paraguay vs. Alemania:

Posible alineación de Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, José Canale, Alexandro Maidana; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Matías Galarza, Julio Enciso; Gabriel Ávalos.

Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, José Canale, Alexandro Maidana; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Matías Galarza, Julio Enciso; Gabriel Ávalos. Posible alineación de Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, David Raum; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz.

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