No habrá presencia de la Selección Peruana en el Mundial 2026, pero sí una lista de jugadores que dejaron su huella en nuestra Liga 1. Este inesperado nexo se ha construido gracias a la Selección de Panamá, un equipo que ha sellado su clasificación histórica confiando firmemente en una base de futbolistas que, en diferentes periodos, compitieron, celebraron y dejaron su sello vistiendo los colores de los principales clubes del fútbol peruano.

El abanderado de este grupo de futbolistas es Alberto ‘Chiquitín’ Quintero, un nombre que genera respeto en Universitario de Deportes. El desequilibrante atacante panameño sumó una recordada trayectoria en el medio local, convirtiéndose en un referente extranjero en tienda crema tras defender su camiseta entre 2017 y 2022. Su última travesía en suelo peruano la vivió jugando en Cienciano en 2023. Ojo, estuvo a punto de disputar el Mundial de Rusia 2018, pero sufrió una lesión a días de la cita mundialista.

Por el lado de Alianza Lima, el recuerdo llega por partida doble gracias a dos piezas que formaron parte del club durante la temporada 2024. El primero de ellos es Cecilio Waterman, quien marcó goles claves durante el Torneo Apertura de aquel año. A pesar de que las lesiones mermaron su continuidad hacia el cierre de la campaña, se ganó un lugar en la nómina definitiva del DT Thomas Christiansen.

Compartiendo vestuario en esa misma campaña íntima de 2024 estuvo Jiovany Ramos, el zaguero central que asumió el reto de liderar la línea defensiva blanquiazul en el torneo local y en la Copa Libertadores. Si bien no tuvo el éxito deseado, hoy es uno de los referentes de la defensa panameña y se perfila para enfrentar los durísimos duelos defensivos que les esperan en la cita mundialista.

Cecilio Waterman jugó en 2024 por Alianza Lima tras ser fichado desde el Cobresal de Chile. (Foto: Getty Images)

En el Cusco, la ciudad imperial, José Fajardo dejó su huella y olfato goleador. El delantero panameño defendió los colores del Cusco FC (antes conocido como Real Garcilaso), teniendo un buen 2022 y un auspicioso primer semestre del 2023. Ese buen paso por el fútbol peruano lo llevó a emigrar al DC United de la MLS, donde no pudo repetir dicho éxito, pero hoy es una de las figuras de Universidad Católica de Ecuador y también dirá presente en la Copa del Mundo.

Finalmente, el rompecabezas de los “ex Liga 1” se completa con el nombre de Roderick Miller, cuya historia en nuestro país tuvo una historia singular en el año 2020. El defensor central arribó a Lambayeque como el fichaje estrella del recién ascendido Carlos Stein y demostró sus credenciales rápidamente, anotando un golazo ante Universitario. Lamentablemente, la abrupta para del campeonato provocado por la pandemia de COVID-19 forzó su salida en el mes de julio.

La presencia de este quinteto de futbolistas en el Mundial 2026 no es un hecho aislado, sino una demostración de que muchos talentos del fútbol panameño vieron en el fútbol peruano una vitrina importante. Si bien hoy la cuota de futbolistas de ese país en la Liga 1 ha disminuido, no se puede negar que muchos de ellos jugaron en su selección a la par que defendieron las camisetas de Universitario, Alianza Lima, entre otros equipos.

Jiovany Ramos llegó a Alianza Lima tras campeonar con Táchira. (Foto: Alianza Lima)

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