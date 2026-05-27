En las últimas horas viene tomando mucha fuerza el acercamiento entre Hernán Barcos y Sporting Cristal, un fichaje que podría concretarse en los próximos días, con miras al Torneo Clausura. Los cerveceros han tenido un primer semestre bastante irregular, mostrando un rendimiento muy discreto y colocándose más cerca de los puestos de descenso que de pelear por el Apertura, certamen que terminó llevándoselo Alianza Lima.

Barcos, quien dentro de poco quedará libre tras su breve paso por FC Cajamarca, parece tener todo encaminado para volver a Lima y sumarse al plantel de Zé Ricardo. Con nueve goles en lo que va de la temporada, el cordobés ha confirmado que está más vigente que nunca y podría aportarle una importante cuota de experiencia a los rimenses.

En medio de estas interrogantes por su posible fichaje, Julio César Uribe, director de Fútbol de Sporting Cristal, fue consultado al respecto antes de viajar con la delegación rimense a Asunción, a pocas horas del partido contra Cerro Porteño por la Copa Libertadores. El ‘Diamante’ procuró ser cauteloso y no se aventuró a afirmar que es un fichaje que está cerca de cerrarse.

“No se puede confirmar porque no es el momento. Nosotros también nos hemos enterado por todos los periódicos y por todos los medios de comunicación; no acostumbramos a manejarnos así porque somos respetuosos de los posibles jugadores que se pueden incorporar. Todo tiene su momento”, comentó.

Hernán Barcos lleva nueve goles en la Liga 1 2026. (Foto: ITEA Sports)

Eso sí, Uribe dejó en claro que buscarán reforzarse con hasta cuatro jugadores para levantar al equipo en el segundo semestre de la temporada. “Lo que sí está muy claro, y reiteramos, es que vamos a incorporar tres o cuatro jugadores que nos permitan tener la regularidad que no hemos tenido en esta primera parte del torneo”, aseguró.

Volviendo a Barcos, el directivo dejó algunas palabras elogiosas sobre el delantero. “Uno no tiene que opinar nada de quien ha sabido ser productivo toda su trayectoria. Es una persona exitosa, con una carrera regular tanto aquí como en Brasil también; entonces, es un jugador productivo y es un gran profesional”, añadió.

“Nosotros estamos viendo posibilidades donde consideramos que faltan elementos para sostener la regularidad en el desarrollo del juego. Tenemos un buen equipo, pero hay que mejorar el plantel”, aseveró, en referencia a las posiciones en las que Sporting Cristal necesita reforzarse con urgencia.

Julio César Uribe es el actual director de Fútbol de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su última victoria por 2-1 sobre ADT, Sporting Cristal volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Cerro Porteño, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para este jueves 28 de mayo desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Estadio La Nueva Olla.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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