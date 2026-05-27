La situación de José ‘Tunche’ Rivera sigue siendo uno de los temas más comentados en Universitario de Deportes, especialmente tras confirmarse su ausencia en el crucial partido frente a Deportes Tolima. El delantero, que supo ganarse el cariño de la hinchada a punta de goles y celebraciones, atraviesa semanas complejas donde lo extra deportivo y lo físico se han cruzado en su camino, alejándolo de los terrenos de juego y sembrando dudas sobre su presente en el equipo.

El origen de este distanciamiento comenzó a raíz de un tenso episodio ocurrido tras el partido contra Atlético Grau. En medio de la calentura del compromiso y visiblemente frustrado por el resultado y el desarrollo del juego, el atacante cometió el error de lanzar la camiseta del club, un gesto que la directiva no dejó pasar por alto. Como consecuencia inmediata, la institución decidió aplicarle una sanción disciplinaria, apartándolo temporalmente de las convocatorias.

A pesar de la gravedad inicial del asunto, las aguas parecieron calmarse en las oficinas del club pocos días después. Tras las disculpas correspondientes y una evaluación interna de la falta, la directiva optó por levantar el castigo, abriéndole teóricamente las puertas para su regreso a las canchas. Sin embargo, lo que parecía un rápido borrón y cuenta nueva no se tradujo en su vuelta automática a las listas de convocados, llamando la atención de los hinchas.

El misterio detrás de su prolongada ausencia de las canchas quedó finalmente esclarecido en la última conferencia de prensa del director técnico. Héctor Cúper explicó que el ‘Tunche’ Rivera no fue convocado ante Deportes Tolima porque está tratándose con los médicos del club y no ha logrado entrenarlo con el primer equipo. “Respecto a Rivera, todos conocen que hubo una sanción y está tratándose con los médicos, porque no ha podido entrenar conmigo en el primer equipo”, concluyó.

Esta revelación cambia el foco de la discusión, demostrando que el principal freno para el ‘Tunche’ en la actualidad es netamente físico. Al no estar al cien por ciento y no registrar trabajos a la par del grupo principal, resulta imposible para el comando técnico arriesgarlo en un partido de alta intensidad internacional como ante Tolima, donde el cuadro crema quedó fuera de toda competencia copera.

De este modo, el nacido en Tarapoto afronta un doble desafío para recuperar el terreno perdido: recibir el alta médica definitiva y recuperar el ritmo de competencia en los entrenamientos diarios. Mientras tanto, Universitario debe seguir compitiendo sin una de sus principales piezas de recambio en ofensiva, aunque el DT dio a entender que luego de superar esa lesión será tomado en cuenta en el Torneo Clausura.

Universitario definió el futuro del ‘Tunche’ Rivera luego de toda la polémica. (Foto: Universitario de Deportes)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Tolima, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este sábado 30 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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