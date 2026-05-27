Tras no poder con Tolima en el Estadio Monumental (0-0), Universitario de Deportes quedó fuera de todo torneo internacional para la segunda parte del año y deberá enfocarse netamente en su lucha por el título nacional, donde Alianza Lima ya le tomó ventaja al llevarse el Torneo Apertura. No obstante, es inevitable dejar de lado la parte económica, algo que sin duda toma relevancia cuando se trata de seguir avanzando a instancias de eliminación directa, ya sea en la Copa Libertadores o Sudamericana.

En ese sentido, hay que mencionar que, por haber quedado fuera de ambos torneos, Universitario dejará de percibir algunos premios establecidos por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). Por ejemplo, por haber clasificado a la fase de grupos, los cremas se llevaron 3 millones de dólares por sus tres partidos de local. Asimismo, 340 mil dólares por su único triunfo en esta instancia: el 4-2 sobre Nacional de Uruguay.

Al haber haber podido vencer a Tolima cuando tenía la obligación de hacerlo para seguir avanzando en la Copa Libertadores, la ‘U’ dejó de ganar 340 mil dólares más por mérito deportivo. De la misma manera, la institución de Ate no se llevó el 1 250 000 dólares que gana cada club que clasifica a los octavos de final. En total, solo por no vencer a los ‘Pijaos’, los merengues dejaron de percibir 1 590 00 dólares en premios.

Universitario terminó último del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. (Foto: GEC)

Por otro lado, en caso a Universitario le hubiera alcanzado para meterse a los play-offs de la Copa Sudamericana, el premio de la CONMEBOL es de 500 mil dólares. Tomando en cuenta la necesidad de reforzar al equipo para la segunda parte de la temporada, esta inyección económica hubiera sido muy bien recibida por la administración pensando en posibles fichajes.

Si hacemos una comparativa con el 2025, hay que remarcar que en dicha edición de la Copa Libertadores, Universitario se llevó 3 660 000 dólares solo por lo que consiguió en la fase de grupos, divididos en 3 millones por participar y 660 mil dólares por los dos partidos que ganó. Asimismo, hay que agregar 1 250 000 dólares por su clasificación a octavos de final, algo que no consiguieron este año.

Sin participación internacional para el segundo semestre del año, en Universitario están obligados a pasar página rápidamente y aprovechar el parón de la Liga 1 por el Mundial para replantearse muchas cosas en la interna, esperando mejorar para poder llevarse el Torneo Clausura y así recuperar terreno en la lucha por el título nacional. Héctor Cúper tiene mucho por hacer en estas semanas.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Tolima, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este sábado 30 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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