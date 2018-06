Sin margen de error. Joachim Löw , entrenador de Alemania , se mostró bastante disconforme con la derrota de sus dirigidos ante Austria el sábado pasado, en un partido amistoso de preparación camino al Mundial de Rusia 2018 . La caída de los 'Teutones' sembró varias dudas a menos de dos semanas para el inicio del torneo.



"La derrota molesta. No hicimos las cosas como queríamos. Tras el descanso, nos relajamos y no me gustó" , confesó el estratega alemán en una entrevista posterior al partido, que según cuenta 'Goal', se marchó bastante disgustado por la sorpresiva derrota 2-1 ante Austria.

Los choques amistosos antes de un Mundial ayudan a los entrenadores como Joachim Löw a definir el once que debutará en el torneo más importante a nivel de selecciones, pero muchas veces los resultados de estos partidos dejan más dudas que soluciones.



Con la derrota ante Austria, Alemania sumó su tercer encuentro sin conseguir una victoria tras caer por 1-0 ante Brasil y empatar 1-1 con España. La tetracampeona integra el grupo F del Mundial de Rusia 2018 junto a México, Suecia y Corea del Sur.