El campeón del mundo en 1990 con Alemania , Lothar Matthäus , aseguró este domingo que su compatriota Manuel Neuer será el arquero titular de los 'Teutones' en el Mundial de Rusia 2018 tras regresar luego de ocho meses a los terrenos de juego este sábado

"Ter Stegen tuvo una gran temporada y tiene un nivel similar al de Neuer . Pero cuando Neuer esté preparado, jugará, ya que, primero, es el capitán y, segundo, fue el mejor portero del mundo durante cinco años" , aseguró 'Loddar' en una entrevista para EFE.

Matthäus , que disputó cinco mundiales en su carrera, destacó que el portero del Bayern Múnich se esté preparando para el Mundial y negó que la derrota en el partido amistoso de ayer ante Austria tenga alguna importancia.



"El once titular de Alemania ayer no es el once que saldrá en el Mundial . Alemania se está preparando y para Austria jugar contra nosotros siempre es muy importante por la rivalidad regional que tenemos" , explicó Matthäus , que no se preocupó por la derrota 2-1 de su selección.



"No me sorprendió el resultado. Quizás incluso sea bueno perder ahora. Mejor perder ahora que no en el Mundial " , sentenció el excentrocampista de Alemania .