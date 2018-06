El mediocampista Mesut Özil no disputará este viernes, debido a una lesión en la rodilla, el choque amistoso entre la selección de Alemania y Arabia Saudita, en lo que será la última prueba del campeón mundial antes de debutar en Rusia 2018 .



Mesut Özil , de 29 años, se quedará fuera del amistoso contra Arabia Saudita en Leverkusen con ligeros hematomas en su rodilla izquierda. Y aunque pudo correr durante el entrenamiento del jueves, su presencia en el debut en Rusia 2018 ante México todavía no está confirmada.

El jugador del Arsenal, quien se lesionó durante la sorprendente derrota del sábado de Alemania por 2-1 ante Austria, no ha participado en un entrenamiento completo en los últimos cuatro días en la concentración previa Rusia 2018 en Eppan, al norte de Italia.



"No es nada dramático, simplemente no queremos arriesgarnos y él pudo correr durante el entrenamiento. Supongo que estará bien para la Copa del Mundo", dijo el director deportivo del equipo alemán, Oliver Bierhoff.



Mesut Özil , quien finalizó la temporada 2017/2018 con una lesión en la espalda, intentará estar recuperado al 100% para el debut de Alemania ante México .