La Selección de Argentina pondrá en marcha este martes su camino en el Mundial 2026 cuando enfrente a Argelia por la primera fecha del Grupo J. El vigente campeón del mundo llega a esta nueva cita mundialista con la responsabilidad de defender la corona obtenida en Qatar 2022 y con un plantel que mantiene buena parte de la base que conquistó América y el mundo bajo la conducción de Lionel Scaloni.

La ‘Albiceleste’ arriba al debut tras una sólida preparación y respaldada por un exitoso proceso que la convirtió en una de las selecciones más regulares de los últimos años. Los medios deportivos argentinos coinciden en que el equipo llega con confianza, una estructura táctica consolidada y la experiencia de futbolistas acostumbrados a disputar partidos de máxima exigencia en las principales ligas europeas.

Uno de los principales focos de atención estará puesto en Lionel Messi, quien afronta una nueva Copa del Mundo como líder futbolístico y emocional del seleccionado. A su alrededor aparecen nombres fundamentales como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Cristian Romero, futbolistas que forman parte de la columna vertebral del equipo y que buscarán comenzar el torneo con una actuación convincente.

Según las informaciones difundidas por la prensa argentina en la previa del encuentro, Scaloni apostaría por una formación muy cercana a su equipo ideal. La probable alineación de Argentina iría así: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Tiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Lionel Messi disputará su sexto Mundial con Argentina. (Foto: Luis Robayo / AFP)

Por el lado de Argelia, el conjunto africano buscará dar el golpe en una zona donde Argentina aparece como la gran favorita. Los argelinos llegan al Mundial después de una destacada campaña clasificatoria y con la ilusión de repetir actuaciones históricas como las que protagonizaron en anteriores participaciones mundialistas.

La principal fortaleza del seleccionado africano pasa por la velocidad de sus transiciones y la calidad técnica de varios de sus futbolistas ofensivos. Jugadores como Riyad Mahrez, Amine Gouiri e Ismaël Bennacer representan el núcleo de un equipo que intentará aprovechar cualquier espacio para sorprender a la defensa argentina.

La probable formación de Argelia para el estreno mundialista estaría conformada por: Anthony Mandrea; Youcef Atal, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Ismaël Bennacer, Houssem Aouar, Adem Zorgane; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Baghdad Bounedjah. Los argelinos saben que la ‘Albiceleste’ parte como favorita, pero podríamos tener alguna sorpresa como viene ocurriendo con las selecciones africanas en este Mundial.

Riyad Mahrez es la principal figura de Argelia. (Foto: Getty Images)

Alineaciones del Argentina vs. Argelia:

Posible alineación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Tiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Tiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Posible alineación de Argelia: Anthony Mandrea; Youcef Atal, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Ismaël Bennacer, Houssem Aouar, Adem Zorgane; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Baghdad Bounedjah.

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