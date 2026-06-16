El plantel principal de Universitario de Deportes volvió a los entrenamientos pensando en ponerse a punto para el inicio del Torneo Clausura, donde tendrán que mejorar todo lo que mostraron durante el primer semestre de la temporada si quieren meterse de lleno en la lucha por el título nacional y así seguir soñando con el tetracampeonato. En medio de esto, el área deportiva continúa trabajando para finiquitar los fichajes que llegarán para repotenciar el plantel de Héctor Cúper.

Hasta el momento, Jordan Guivin ha sido la única contratación confirmada de manera oficial, por lo que todavía falta que se anuncien nombres en otras posiciones. Gianluca Lapadula, por ejemplo, ya tiene un acuerdo verbal con el club después de destrabar su inconveniente con el Spezia, así que se espera que esté en Lima durante los próximos días para estampar su firma y ser presentado en sociedad.

Así pues, en las últimas horas se pudo conocer un detalle crucial para que empiecen las negociaciones por quien podría ser el nuevo lateral derecho de los merengues: en Universitario están cerca de empezar las tratativas de manera directa con Melgar para hacerse con los servicios de Emilio Saba, quien está a préstamo en Sport Boys. Apenas se dé esto, tendría que pasar una serie de cosas para que se concrete la transferencia.

Emilio Saba está a préstamo en Sport Boys y su pase pertenece a Melgar. (Foto: Sport Boys)

Según informaron en el programa Hablemos de MAX, para que finalmente Emilio Saba termine convirtiéndose en futbolista de la ‘U’, Melgar tiene que aceptar las condiciones propuestas por el conjunto crema y posteriormente solicitar a Sport Boys la interrupción del préstamo. Si todo esto se da en tiempo y forma, Héctor Cúper podría tener a un nuevo lateral derecho más pronto que tarde.

El director técnico argentino quiere dejar atrás el 3-5-2 y empezar a consolidar un sistema en el que él se sienta cómodo, por lo que es necesario que tenga a su disposición laterales especialistas jugando por banda. Aunque Andy Polo puede cumplir ese rol, se siente más cómodo cuando está de carrilero o volante por fuera. Precisamente es ahí donde encaja Emilio Saba.

Hace unos días, Saba conversó con el periodista Raúl Chávez y dejó en claro que todo lo relacionado a su futuro lo ve su representante, por lo que está enfocado en Sport Boys. Sin embargo, el mercado de fichajes es muy cambiante de un momento a otro, por lo que su situación podría cambiar cuando Universitario empiece a negociar con Melgar por su traspaso. Veremos cómo termina esta historia en los próximos días.

Emilio Saba podría convertirse en refuerzo de Universitario en este mercado de pases. (Foto: Sport Boys)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-0 ante Pirata FC, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 26 de junio desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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