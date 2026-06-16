El mercado de pases de la Liga 1 continúa moviéndose intensamente y durante las próximas semanas seguiremos teniendo cada vez más sorpresas. Mientras hace unos días Universitario de Deportes llegó a un acuerdo con Gianluca Lapadula tras destrabarse los inconvenientes en el Spezia, en las últimas horas se pudo conocer que otro jugador con pasado en la Selección Peruana está cerca de cambiar de equipo. Se trata de Christian Cueva, quien tiene todo encaminado para dejar Juan Pablo II College en la previa del Torneo Clausura.

¿Cuál será el nuevo destino de ‘Aladino’? Según informó el periodista Gustavo Peralta, Sport Boys tiene todo cerrado para concretar el préstamo del mediocampista y solo es cuestión de horas para que este movimiento se oficialice en los medios del club. La citada fuente precisó que incluso ya se habría realizado el abono requerido por Juan Pablo II College para que esto se cierre. Así pues, pronto veremos a Cueva defendiendo los colores de la ‘Misilera’, una vez se concrete la firma de la cesión.

La cercanía de Cueva y Sport Boys no es de ahora, sino es algo que se ha venido cocinando desde hace meses y por fin parece llegar a un final feliz para el pueblo rosado. Hace un par de semanas Depor pudo conocer que ambas partes ya habían llegado a un acuerdo verbal, pero hacía falta la negociación directa con el club dueño de su pase para que no haya obstáculos durante las tratativas.

Christian Cueva está a un paso de Sport Boys. (Foto: Juan Pablo II College)

Así pues, la hinchada ‘chalaca’ empieza a ilusionarse no solo con hacer un buen Torneo Clausura, sino también con consolidar un buen plantel pensando en la temporada 2027, año del centenario de la institución y donde el principal foco estará en competir por levantar el título a fin de año. De esta manera, esperan que Cueva pueda ser ese elemento diferencial en el mediocampo, capaz de rendir en la Liga 1 cuando está en forma.

Para que este préstamo se dé, fue importante la insistencia de Carlos Desio, director técnico de Sport Boys, con poder contar con Christian Cueva en su plantel. A mediados de mayo, el propio entrenador confesó que ya había conversado directamente con el futbolista para hacerle saber su deseo de tenerlo en su equipo, tal como pasó en el 2025 cuando lo dirigió en Cienciano.

“Uno tiene la intención de que venga y ya hablé con el club para eso. A Christian por ahí le seduce venir al club. Es una posibilidad muy buena que ojalá se pueda dar. Sabemos la calidad que tiene, es un jugador diferente, de los últimos ’10’ que quedan. Tiene buen juego, calidad, pase entre líneas”, afirmó en diálogo con el programa Desvelados.

“Yo sé también que Christian tiene esa necesidad de estar acá por la familia. Más que nada por el tema de los hijos, porque tiene esos problemas de estar lejos y quiere estar un poco más cerca. Si llega a darse la posibilidad, bienvenido sea porque tendríamos un jugador de buen nivel”, aseveró. Con esto cerrado, solo hace falta que Sport Boys lo oficialice en sus medios.

Carlos Desio fue clave en el acercamiento entre Christian Cueva y Sport Boys. (Foto: AFP)

¿Cuándo volverá a jugar Sport Boys?

Luego de su último empate por 2-2 con la San Martín, Sport Boys volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a la Academia Cantolao, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el sábado 27 de junio desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Miguel Grau.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR