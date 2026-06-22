La Selección de Argentina afrontará este lunes un exigente compromiso frente a Austria por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Dallas, puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos, ya que los dos comenzaron la Copa del Mundo con victorias y buscan asegurar anticipadamente su clasificación a los dieciseisavos de final. La Albiceleste llega tras golear 3-0 a Argelia, mientras que los europeos derrotaron 3-1 a Jordania.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni dejó una gran imagen en su presentación, con un Lionel Messi inspirado que marcó los tres goles del triunfo y alcanzó a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales. Ahora, el capitán argentino buscará romper ese récord frente a una selección austríaca que ha demostrado ser una de las revelaciones de la fase de grupos.

Durante la conferencia previa, Scaloni destacó la intensidad del equipo dirigido por Ralf Rangnick y aseguró que será uno de los rivales más complejos del grupo por su presión alta, juego vertical y capacidad para recuperar rápidamente el balón. Además, el entrenador argentino explicó que las nuevas pausas de hidratación implementadas por la FIFA pueden modificar el desarrollo táctico de los encuentros, aunque confía en que su equipo mantenga la identidad mostrada en el debut.

En comparación con la oncena que goleó por 3-0 a Argelia, con la baja confirmada de Gonzalo Montiel por problemas físicos, Argentina iría así: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada o Nicolás González.

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales junto a Miroslav Klose, ambos con 16 tantos. (Foto: AFP)

Austria llega fortalecida tras imponerse con autoridad a Jordania y buscará dar el gran golpe del Grupo J. El conjunto dirigido por Rangnick participa en su primer Mundial desde Francia 1998 y atraviesa un gran momento futbolístico, respaldado por un estilo intenso, agresivo y de mucha presión, características que han convertido al equipo en uno de los más incómodos del torneo.

El entrenador alemán reconoció que enfrentará al vigente campeón del mundo y calificó a Argentina como una de las mejores selecciones del planeta. Sin embargo, aseguró que su equipo no renunciará a su propuesta y que intentará competir de igual a igual, apoyándose en la experiencia de jugadores como David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer y Xaver Schlager.

De esta manera, los austriacos irían de la siguiente manera: Patrick Pentz; Konrad Laimer, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Christoph Baumgartner; Sasa Kalajdžić. Stefan Posch continúa siendo duda por una lesión en la mandíbula, aunque podría integrar la convocatoria con una máscara protectora.

El duelo promete ser uno de los más atractivos de la segunda jornada del Mundial 2026. Argentina intentará asegurar su clasificación a la siguiente ronda y consolidarse como líder del Grupo J, mientras que Austria buscará confirmar que su buen debut no fue casualidad y demostrar que tiene argumentos para competir frente a uno de los grandes candidatos al título.

Austria venció por 3-1 a Jordania en su debut en el mundial 2026. (Foto: AFP)

Alineaciones del Argentina vs. Austria:

Posible alineación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada o Nicolás González.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada o Nicolás González. Posible alineación de Austria: Patrick Pentz; Konrad Laimer, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Christoph Baumgartner; Sasa Kalajdžić.

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