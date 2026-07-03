La Selección de Argentina afrontará este jueves 2 de julio un nuevo desafío en su defensa del título mundial cuando se enfrente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Miami y pondrá frente a frente al vigente campeón del mundo y a una de las grandes revelaciones del certamen. La ‘Albiceleste’ llega a esta instancia después de terminar como líder invicto del Grupo J, mientras que el conjunto africano consiguió una histórica clasificación al finalizar segundo en el Grupo H.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni atraviesa un gran momento futbolístico. Argentina ganó sus tres partidos de la fase de grupos ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1), mostrando un funcionamiento colectivo sólido y un notable poder ofensivo. Además, Lionel Messi continúa siendo el gran referente del equipo y llega a este compromiso en un gran estado de forma, acompañado por futbolistas como Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Alexis Mac Allister.

Durante la conferencia previa, Scaloni destacó el crecimiento de las selecciones africanas y advirtió que Cabo Verde no será un rival sencillo. El entrenador argentino remarcó que la fase eliminatoria no permite errores y aseguró que su equipo afrontará el partido con la máxima concentración, evitando cualquier exceso de confianza ante un adversario que ya ha demostrado su capacidad para competir en el torneo.

De no mediar inconvenientes, la ‘Albiceleste’ saldría con la siguiente formación: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. La principal duda del cuerpo técnico pasa por la condición física de Gonzalo Montiel, quien arrastra algunas molestias y podría ser preservado.

Lionel Messi registra seis goles en el Mundial 2026. (Foto: Albert Pena / EFE)

Por el lado de Cabo Verde, la selección africana vive el momento más importante de su historia futbolística. Los dirigidos por Bubista sorprendieron al mundo al superar la fase de grupos en su primera participación mundialista, dejando en el camino a selecciones de mayor tradición y consolidándose como una de las grandes revelaciones del campeonato.

El conjunto caboverdiano ha destacado por su disciplina táctica, el orden defensivo y la velocidad de sus transiciones ofensivas. Además, cuenta con jugadores experimentados que militan en ligas europeas y que han sido determinantes para alcanzar esta inédita clasificación. La confianza en el plantel es máxima y el sueño de seguir haciendo historia permanece intacto.

Conscientes de que no son favoritos, Cabo Verde mandaría la siguiente formación: Vozinha; Wagner Pina, Pico, Diney Borges, Joao Paulo; Kevin Pina, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes, Jamiro Monteiro y Willy Semedo. El seleccionador Bubista apostaría por un equipo compacto y con rápidas salidas al contragolpe para intentar sorprender al vigente campeón del mundo.

El partido aparece como uno de los más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Argentina intentará dar un nuevo paso en su objetivo de revalidar la corona conseguida en Qatar 2022, mientras que Cabo Verde buscará prolongar el sueño y conseguir la mayor hazaña de su historia futbolística.

Vozinha ha sido una de las revelaciones del Mundial 2026 tras su gran actuación en el arco de Cabo Verde. (Foto: AFP)

Alineaciones del Argentina vs. Cabo Verde:

Posible alineación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Posible alineación de Cabo Verde: Vozinha; Wagner Pina, Pico, Diney Borges, Joao Paulo; Kevin Pina, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes, Jamiro Monteiro y Willy Semedo.

TE PUEDE INTERESAR