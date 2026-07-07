Argentina afrontará este martes 7 de julio un nuevo desafío en la defensa de su corona cuando se enfrente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Atlanta y pondrá cara a cara al vigente campeón del mundo y a una de las selecciones africanas que mejor impresión ha dejado en el torneo. La ‘Albiceleste’ llega a esta instancia después de eliminar a Cabo Verde en los dieciseisavos de final, mientras que los egipcios dejaron en el camino a Australia en una difícil definición por penales.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni dejó atrás la buena imagen que mostró en la fase de grupos, para sufrir más de lo pensando ante Cabo Verde en los 16avos de final. Si bien terminaron ganando pro 3-2, el equipo evidenció falencias defensivas que podrían ser mortales frente a selecciones de mayor fuste, por lo estas no deben repetirse contra Egipto.

En la previa del compromiso, Scaloni destacó el crecimiento del fútbol africano y advirtió que será un rival mucho más complicado de lo que muchos imaginan. El entrenador argentino elogió la velocidad de sus atacantes y remarcó que en esta instancia no existen favoritos absolutos, por lo que su equipo deberá mejorar en la concentración para no padecer como contra Cabo Verde.

Tras los últimos entrenamientos, la ‘Albiceleste’ saldrá con la siguiente formación buscando un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Lionel Messi registra siete goles en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

Por el lado de Egipto, el conjunto dirigido por Hossam Hassan se ha convertido en una de las revelaciones del campeonato. Los ‘Faraones’ lograron superar la fase de grupos gracias a un fútbol ordenado y efectivo, y posteriormente lograron revalidarlo en los 16avos de final frente a Australia, mostrando una mejor eficacia en la definición por penales.

La gran figura del combinado africano sigue siendo Mohamed Salah. El delantero ha liderado al equipo con su experiencia y capacidad desequilibrante, convirtiéndose en la principal amenaza para la defensa argentina.

Egipto se parará de la siguiente manera para buscar detener el poderío de la vigente campeona del mundo: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Emam Ashour, Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Haissem Hassan; Mohamed Salah y Mostafa Ziko.

El partido promete ser uno de los más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. Argentina buscará dar un nuevo paso en su objetivo de revalidar el título conquistado en Qatar 2022, mientras que Egipto intentará seguir escribiendo la página más gloriosa de su historia futbolística. Con Lionel Messi y Mohamed Salah como grandes protagonistas, Atlanta se prepara para vivir un duelo cargado de talento y emociones.

Mohamed Salah lleva un gol y dos asistencias en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

Alineaciones confirmadas del Argentina vs. Egipto:

Alineación titular de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. Alineación titular de Egipto: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Emam Ashour, Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Haissem Hassan; Mohamed Salah y Mostafa Ziko.

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