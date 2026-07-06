Argentina vs. Egipto se enfrentarán este martes 7 de julio, en el compromiso correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan los equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Atlanta (Estados Unidos). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

La ‘Albiceleste’ llega a esta instancia después de sufrir más de la cuenta en la ronda anterior. El vigente campeón del mundo necesitó del tiempo suplementario para derrotar por 3-2 a Cabo Verde en un partido que dejó algunas dudas defensivas, pero también confirmó el gran momento Lionel Messi, quien suma siete goles y comparte el liderato de la tabla de artilleros del torneo con Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Pese a ese susto, el equipo de Lionel Scaloni mantiene una notable racha positiva. Argentina acumula ocho victorias consecutivas entre todas las competiciones y ha marcado al menos dos goles en cada uno de esos triunfos, consolidándose como uno de los grandes candidatos a retener el título mundial conseguido en Qatar 2022.

Lionel Messi tiene siete goles en el Mundial 2026. (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Del otro lado aparece una Egipto que está haciendo historia. Los ‘Faraones’ alcanzaron por primera vez unos octavos de final ganados en el campo de juego y llegan impulsados tras eliminar a Australia en una dramática definición por penales luego de igualar 1-1 en los 120 minutos. La clasificación ha generado una enorme ilusión en el fútbol egipcio, que sueña con seguir rompiendo barreras.

El conjunto africano ha basado su campaña en una estructura defensiva muy sólida y en la capacidad de desequilibrio de Mohamed Salah y Omar Marmoush. Sin embargo, el estado físico de algunas de sus figuras genera preocupación después del enorme desgaste realizado ante Australia, algo que podría influir en un partido de máxima exigencia frente al campeón del mundo.

Uno de los grandes atractivos del encuentro será precisamente el enfrentamiento entre Messi y Salah, dos de los futbolistas más importantes de la última década. El capitán argentino atraviesa un momento extraordinario en el Mundial, mientras que ‘Mo’ buscará liderar otra gesta histórica para su país.

La historia favorece claramente a Argentina. Ambas selecciones se han enfrentado en dos ocasiones y los sudamericanos se impusieron en ambas, aunque nunca se han cruzado en una Copa del Mundo. Además, la ‘Albiceleste’ suele responder en las eliminatorias mundialistas, instancia en la que ha superado siete de sus últimas nueve series de octavos de final.

Mohamed Salah sigue siendo la figura de Egipto. (Foto: Kenneth Fernandez / EFE)

¿En qué canales ver Argentina vs. Egipto en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el partido Argentina vs. Egipto por Telefe, TyC Sports, TV Pública y DSports. Además, estará disponible vía streaming mediante Mi Telefe, TyC Sports Play, DGO, Flow, Telecentro Play, Disney+ Premium y Paramount+.

¿En qué canales ver Argentina vs. Egipto en Perú?

En Perú, el compromiso Argentina vs. Egipto podrá verse por América TV (Canal 4) en señal abierta, además de DSports a través de DIRECTV y DGO. Asimismo, el encuentro estará disponible en Paramount+ y otras plataformas de streaming con derechos del Mundial 2026.

¿En qué canales ver Argentina vs. Egipto en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán disfrutar del partido Argentina vs. Egipto por Caracol Televisión, Canal RCN y GOL Caracol TV. También estará disponible mediante DSports, DGO y Paramount+.

¿En qué canales ver Argentina vs. Egipto en Ecuador?

En Ecuador, el duelo Argentina vs. Egipto se podrá seguir por Teleamazonas (Canal 5), además de DSports por DIRECTV y DGO. El partido también estará disponible en Paramount+ para los usuarios de streaming.

¿En qué canales ver Argentina vs. Egipto en España?

Los aficionados españoles podrán ver el partido Argentina vs. Egipto por La 1 de TVE, RTVE Play, La 2 Catalunya y DAZN Mundial, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en España.

¿En qué canales ver Argentina vs. Egipto en México?

En México, el encuentro Argentina vs. Egipto podrá seguirse por Canal 5, TUDN, ViX Premium y otras plataformas con cobertura del Mundial 2026.

¿En qué canales ver Argentina vs. Egipto en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán disfrutar del partido Argentina vs. Egipto por FOX y FS1 en inglés, mientras que en español estará disponible mediante Telemundo y Universo. Asimismo, las plataformas FOX One y Peacock ofrecerán la transmisión vía streaming.

¿A qué hora se juega Argentina vs. Egipto?

El partido Argentina vs. Egipto, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se disputará este martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y comenzará a las siguientes horas:

Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 a. m.

11:00 a. m. México: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Chile, Bolivia y Venezuela: 12:00 p. m.

12:00 p. m. España: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Estados Unidos (ET): 12:00 p. m. en Atlanta y Miami; 9:00 a. m. en Los Ángeles.

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