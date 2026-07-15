Argentina vs. Inglaterra volverán a encontrarse en una Copa del Mundo este miércoles 15 de julio, cuando disputen una de las semifinales del Mundial 2026 en el Estadio Atlanta. El duelo enfrentará a dos de las selecciones con mayor tradición en la historia del fútbol y definirá al rival de España en la gran final. La ‘Albiceleste’ llega tras eliminar a Suiza en cuartos, mientras que los ingleses hicieron lo propio frente a Noruega, en un cruce que confirmó el gran momento del equipo dirigido por Thomas Tuchel.

El conjunto de Lionel Scaloni afronta el compromiso con la ilusión de defender el título conquistado en Qatar 2022. Argentina ha superado una exigente fase eliminatoria, dejando en el camino a Egipto y Suiza, aunque ambos encuentros evidenciaron que el margen de error es cada vez menor. La prensa argentina coincide en que el cuerpo técnico analiza algunos retoques tácticos para afrontar un rival de características diferentes.

La principal incógnita en la ‘Albiceleste’ pasa por el mediocampo. Rodrigo De Paul no tiene asegurada la titularidad y Scaloni evalúa distintas variantes para reforzar el equilibrio del equipo. Entre las alternativas aparecen Giuliano Simeone y Nicolás González, mientras que tampoco se descarta un cambio de esquema para enfrentar el poderío ofensivo de Inglaterra.

Tras los últimos trabajos de Scaloni, esta sería la alineación que pararía la vigente campeona del mundo en busca de un lugar en la gran final: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Por el lado de Inglaterra, el equipo de Thomas Tuchel llega con la confianza de haber eliminado a Noruega en los cuartos de final y de mantener un rendimiento ascendente durante el campeonato. Los ‘Three Lions’ han encontrado un buen funcionamiento colectivo alrededor de Jude Bellingham y Harry Kane, quienes han sido determinantes en los partidos de eliminación directa.

La selección inglesa, sin embargo, también presenta algunas novedades. Jarrell Quansah no estará disponible por suspensión, mientras que Jordan Henderson continúa recuperándose de una lesión y tampoco apunta a ser titular. Con este panorama, Tuchel repetiría la base del equipo que viene de superar a Noruega, apostando nuevamente por la intensidad en el mediocampo y la movilidad de sus atacantes.

De no mediar inconvenientes, los británicos se pararían así ante la ‘Albiceleste’: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

El partido promete ser uno de los grandes acontecimientos del Mundial 2026. Argentina intentará dar un nuevo paso hacia el bicampeonato de la mano de Lionel Messi, mientras que Inglaterra buscará romper una larga sequía y regresar a una final de la Copa del Mundo, ya que no lo hace desde 1966, año en el que precisamente ganó su único título mundial.

Alineaciones del Argentina vs. Inglaterra:

Posible alineación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. Posible alineación de Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

TE PUEDE INTERESAR