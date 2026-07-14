A pocos días para el reinicio de la Liga 1, el último fin de semana el ambiente alrededor de Universitario de Deportes se llenó de mucha tensión a raíz de las polémicas declaraciones que dejó Rodrigo Ureña en su vuelta al Estadio Monumental. Como se sabe, el volante regresó a nuestro país como parte de Millonarios de Colombia, en un amistoso donde los dirigidos por Héctor Cúper terminaron imponiéndose por 2-0.

Al finalizar el compromiso, Ureña charló con los medios de comunicación en zona mixta y no se guardó nada cuando le tocó hablar sobre su salida de la ‘U’. “Uno en su trabajo espera que sus jefes lo traten bien, uno también espera que se le trate bien, por lo menos con un poco de respeto”, fueron las primeras afirmaciones que soltó el mediocampista, apuntando a los que estuvieron a cargo de las negociaciones para su renovación.

“Más allá de lo que digan de lo económico, que esto, que más, que menos, simplemente son números y la verdad que no va y viene en el caso”, agregó. El ‘Pitbull’ se mostró incómodo por lo que se dijo luego de su partida de Universitario, sentando su postura respecto a cómo, según su versión, se dieron las cosas.

Rodrigo Ureña volvió al Monumental para enfrentar a Universitario con Millonarios. (Foto: GEC)

Rodrigo Ureña continuó en su explicación y sostuvo que su no renovación con Universitario no se dio por un tema netamente económico, sino por una decisión personal. Según su versión, hubo amenazas de por medio que no le cuadraron y se sintió maltratado. Así pues, cerró diciendo que siempre defendió los colores de la ‘U’ con honor y el recuerdo del tricampeonato con el club no se borrará nunca.

“No todo fue por un tema económico, sino que yo lo tomé por otro lado. La verdad, no podía aguantar ese tipo de amenazas y formas de tratarme a mí, siendo que a pesar de mi forma de ser, de mi carácter, de que quizá a muchos no les gustaba cómo yo actuaba muchas veces o las cosas que decía, siempre defendí los colores con honor, defendí el escudo donde me tocó jugar y frente a quien fuera. Simplemente merecía un poco más de respeto, nada más”, acotó.

Tras lo dicho por el chileno, Franco Velazco, administrador provisional de Universitario, salió al frente y dejó en claro que existe un cariño y respeto por el futbolista, ya que está dentro de la historia del club al haber sido pieza fundamental en la consecución del tricampeonato, entre el 2023 y 2025. Eso sí, lamentó las declaraciones que tuvo luego del amistoso del pasado fin de semana frente a Millonarios.

“Con Rodrigo (Ureña) hay un cariño y un aprecio por él, forma parte del equipo tricampeón. Yo personalmente lamento un poco las declaraciones de él, porque habíamos elegido el partido con Millonarios justamente para que haya un reencuentro, un saludo con Fabián Bustos y Rodrigo Ureña”, apuntó en Universitario TV.

Por último, Velazco no quiso extender más la polémica y le ofreció disculpas si es que algo en las negociaciones para su renovación no le gustó al volante. “Pero bueno, finalmente si él consideró que algo en la negociación no estuvo bien, tenemos la posibilidad, de yo personalmente en nombre del club, extenderle las disculpas del caso, si el cree que en las negociaciones hubo algo que a él no le acomodó o no le pareció”, finalizó.

Rodrigo Ureña levantó tres títulos nacionales con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-0 a Millonarios en un amistoso, Universitario volverá a tener actividad de manera oficial esta semana cuando visite a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para el sábado 18 de julio desde la 1:15 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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