A pocos días para el reinició de la Liga 1, en Universitario de Deportes todavía continúan moviéndose en el mercado de pases y no dan por cerrada la posibilidad de seguir fichando hasta que el libro de pases lo permita: la fecha límite es el 11 de agosto. En ese sentido, con la aprobación de Héctor Cúper y su comando técnico, se confirmó que la ‘U’ está tras los pasos de un lateral izquierdo extranjero.

El triunfo por 2-0 sobre Millonarios en el amistoso disputado el pasado sábado le dejó conclusiones positivas a Héctor Cúper, pero también la certeza de que necesita reforzar el flanco zurdo de su plantel, considerando además que en dicha zona perdieron a José Carabalí. Así pues, en las últimas horas se reveló el nombre de Rodrigo Insúa como una de las alternativas para dicha posición.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, el futbolista argentino de 28 años interesa mucho al comando técnico de Cúper, pues consideran que puede aportarle esa verticalidad y velocidad que necesitan por izquierda. No obstante, el hecho de que tenga contrato vigente con Barracas Central hasta finales del 2026 hace que las negociaciones no sean sencillas.

Rodrigo Insúa tiene contrato con Barracas Central hasta finales del 2026. (Foto: Barracas Central)

Desde lo económico no se trata de una operación fácil, por lo que en tienda crema serán cautelosos cuando comiencen los acercamientos para iniciar las tratativas directas con Barracas Central. En la ‘U’ tienen en claro que necesitan a un hombre clave por izquierda, pero tampoco cometerán locuras a estas alturas del mercado de pases.

Si todo marcha como esperan en Universitario, los próximas días podrían ser cruciales para que esto se defina. La propuesta debe ser interesante no solo para el club argentino, sino también para el lateral. Si esto cuadra perfectamente, el interés comenzará a tomar forma hasta convertirse en algo más concreto.

En cuanto a sus números en lo que va de la presente temporada, Rodrigo Insúa ha disputado 24 partidos divididos en 16 por la Liga Profesional Argentina, seis por la Copa Sudamericana y dos por la Copa Argentina, registrando tres goles y una asistencia en 2109 minutos en cancha. ¿Será la solución que tanto buscan en el cuadro merengue?

Rodrigo Insúa ha marcado tres goles con Barracas Central en lo que va del 2026. (Foto: Barracas Central)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-0 a Millonarios en un amistoso, Universitario volverá a tener actividad de manera oficial esta semana cuando visite a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para el sábado 18 de julio desde la 1:15 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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