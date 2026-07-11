Argentina y Suiza se enfrentarán este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. El compromiso se disputará en el Estadio Kansas City y rivalizará al vigente campeón del mundo con una selección suiza que atraviesa una campaña histórica. La ‘Albiceleste’ llega a esta instancia tras remontar un vibrante 3-2 frente a Egipto en los octavos de final, mientras que los helvéticos eliminaron a Colombia en la tanda de penales después de igualar sin goles durante los 120 minutos.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni continúa siendo uno de los principales candidatos al título, aunque el sufrido triunfo frente a Egipto dejó algunas conclusiones para el cuerpo técnico. La reacción del equipo fue destacada por la prensa argentina, especialmente por el liderazgo de Lionel Messi y el carácter mostrado para revertir un partido que parecía perdido. Sin embargo, también surgieron dudas por algunos desajustes defensivos y la falta de eficacia en varios pasajes del encuentro.

En la previa del partido, Scaloni mantiene la idea de sostener la base del equipo que viene actuando desde el inicio del Mundial. De acuerdo con los reportes de medios argentinos, el entrenador solamente evalúa un par de variantes, aunque la intención es conservar la estructura que permitió remontar ante Egipto.

Tras los últimos trabajos, Scaloni mandaría la siguiente formación para buscar meterse a las semifinales del Mundial 2026: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Lionel Messi lleva ocho goles en el Mundial 2026. (Foto: AP)

Por el lado de Suiza, el conjunto dirigido por Murat Yakin está firmando una de las mejores actuaciones de su historia en una Copa del Mundo. Los europeos avanzaron a los cuartos de final después de superar a Colombia desde el punto de penal y ahora buscarán alcanzar por primera vez las semifinales del torneo. La solidez defensiva y el liderazgo de Granit Xhaka han sido dos de las principales fortalezas del combinado helvético.

La principal preocupación del cuerpo técnico suizo pasaba por el estado físico de Johan Manzambi. El joven atacante, una de las revelaciones del Mundial y máximo goleador de Suiza en el torneo, quedó descartado por una lesión en la rodilla izquierda, una baja sensible para un equipo que también cuenta con figuras como Manuel Akanji, Gregor Kobel, Breel Embolo y Dan Ndoye.

Así pues, Yakin pararía la siguiente oncena para detener el poderío argentino y dar uno de los golpes más fuertes en esta justa mundialista: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Rubén Vargas; Breel Embolo.

Argentina intentará dar un nuevo paso hacia la defensa del título conquistado en Qatar 2022, mientras que Suiza buscará romper los pronósticos y alcanzar por primera vez unas semifinales mundialistas. Con Lionel Messi como principal figura y una selección suiza que ha demostrado una enorme fortaleza colectiva, Kansas City se prepara para vivir un duelo de máxima intensidad con un boleto a las semifinales en juego.

Suiza llegó a cuartos de final del Mundial 2026 tras eliminar a Colombia en tanda de penales. (Foto: AFP)

Alineaciones del Argentina vs. Suiza:

Posible alineación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Posible alineación de Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Rubén Vargas; Breel Embolo.

TE PUEDE INTERESAR