La Selección de Brasil afrontará este miércoles un compromiso decisivo frente a Escocia por la tercera y última jornada del Grupo C del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Miami y definirá buena parte del panorama de clasificación en la zona. La ‘Canarinha’ llega como líder con cuatro puntos tras empatar con Marruecos (1-1) y derrotar a Haití (3-0), mientras que los escoceses acumulan tres unidades y todavía sueñan con avanzar a la fase eliminatoria.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti depende de sí mismo para asegurar el boleto a la siguiente ronda e incluso pelear por el primer lugar del grupo. Sin embargo, el técnico italiano advirtió que espera un partido complejo ante una selección escocesa ordenada y físicamente intensa. Ancelotti también confirmó que Neymar ya se encuentra recuperado de la lesión en el gemelo que le impidió jugar los dos primeros partidos, aunque evitó asegurar su presencia desde el arranque.

La principal preocupación brasileña pasa por la baja de Raphinha, quien sufrió una lesión muscular durante el encuentro frente a Haití y quedó descartado para este compromiso. Su ausencia obligará al entrenador a realizar modificaciones en el frente de ataque, aunque Brasil mantiene una enorme cantidad de variantes ofensivas encabezadas por Vinícius Júnior, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá y Matheus Cunha.

De esta manera, Brasil se pararía de la siguiente manera para enfrentar a los europeos: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius Júnior; Matheus Cunha. Neymar aparece como alternativa para sumar minutos durante el encuentro.

Neymar tiene opciones de volver contra Escocia. (Foto: EFE)

Por el lado de Escocia, el conjunto dirigido por Steve Clarke afronta una oportunidad histórica. Tras vencer a Haití y caer por la mínima frente a Marruecos, los británicos mantienen intactas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda y saben que un resultado positivo ante Brasil podría significar una de las mayores hazañas de su historia en los Mundiales.

Clarke destacó en la previa que sus futbolistas deben concentrarse en competir al máximo nivel y no enfocarse únicamente en Neymar o Vinícius. El seleccionador considera que Brasil posee múltiples amenazas ofensivas y confía en la experiencia de referentes como Andrew Robertson, Scott McTominay y John McGinn para afrontar un partido de máxima exigencia.

Así pues, Escocia buscaría frenar a Brasil con la siguiente oncena: Angus Gunn; Patterson, Hendry, Hanley, Andrew Robertson; Ryan Christie, Lewis Ferguson, Scott McTominay; Ben Doak, McGinn y Che Adams. Aaron Hickey continúa siendo duda debido a molestias físicas sufridas durante la fase de grupos.

El duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada mundialista. Brasil buscará confirmar su candidatura al título asegurando el liderato del Grupo C, mientras que Escocia intentará romper una histórica racha sin victorias ante la ‘Verdeamarela’ y conseguir una clasificación que sería recordada durante generaciones. Con Neymar listo para volver y los escoceses obligados a competir al límite, Miami será escenario de un choque cargado de expectativas.

Las alineaciones del Brasil vs. Escocia:

Posible alineación de Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha.

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha. Posible alineación de Escocia: Angus Gunn; Patterson, Hendry, Hanley, Andrew Robertson; Ryan Christie, Lewis Ferguson, Scott McTominay; Ben Doak, McGinn y Che Adams.

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