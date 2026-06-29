La Selección de Brasil afrontará este lunes 29 de junio un exigente compromiso frente a Japón por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Los Ángeles y enfrentará a dos de las selecciones que dejaron buenas sensaciones durante la fase de grupos. La ‘Canarinha’ llega después de terminar como líder del Grupo C, mientras que los japoneses avanzaron como segundos del Grupo B, confirmando una vez más el crecimiento del fútbol asiático en las grandes competiciones.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti clasificó con siete puntos, producto de sus victorias sobre Haití y Escocia y el empate ante Marruecos. Brasil ha mostrado solidez defensiva y un gran nivel colectivo, aunque todavía existen algunas dudas en ataque debido a las lesiones y a la irregularidad de algunas de sus principales figuras. La gran noticia para los sudamericanos es la recuperación de Neymar, quien volvió a sumar minutos en la última jornada y podría tener un rol más importante en esta instancia decisiva.

Durante la conferencia previa, Ancelotti destacó el orden táctico de Japón y aseguró que no espera un partido sencillo. El técnico italiano elogió la velocidad de los futbolistas japoneses y su capacidad para presionar en bloque, razón por la cual ha trabajado especialmente en la circulación rápida del balón y en las transiciones ofensivas.

Tras los trabajos de los últimos días, Brasil se pararía así contra los nipones: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Rayan, Vinícius Júnior y Matheus Cunha. Neymar, ya recuperado de sus molestias musculares, aparece como una de las principales alternativas y no se descarta que pueda ingresar durante el partido.

Por el lado de Japón, el conjunto asiático vuelve a instalarse en una fase eliminatoria de un Mundial después de completar una destacada campaña en el Grupo B. Los dirigidos por Hajime Moriyasu lograron avanzar gracias a su disciplina táctica y a la eficacia mostrada en momentos clave, consolidándose como uno de los equipos más incómodos del torneo.

La principal fortaleza de los ‘Samuráis Azules’ radica en la velocidad de sus transiciones y en la versatilidad de sus futbolistas ofensivos. Jugadores como Kaoru Mitoma, Takefusa Kubo y Daichi Kamada han sido fundamentales en el funcionamiento del equipo.

Con la posibilidad de hacer historia en Los Ángeles, Japón se saldría así contra la ‘Verdeamarela’: Zion Suzuki; Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Itō; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Ayase Ueda y Daizen Maeda.

El partido promete ser uno de los más atractivos de los 16avos de final del Mundial 2026. Brasil parte como favorito por su historia y jerarquía individual, pero Japón ya ha demostrado en anteriores ediciones mundialistas que posee las herramientas necesarias para competir ante las grandes potencias.

Alineaciones del Brasil vs. Japón:

Posible alineación de Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Rayan, Vinícius Júnior y Matheus Cunha.

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Rayan, Vinícius Júnior y Matheus Cunha. Posible alineación de Japón: Zion Suzuki; Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Itō; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Ayase Ueda y Daizen Maeda.

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