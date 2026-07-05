Brasil vs. Noruega se medirán en un emocionante duelo correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. La ‘Canarinha’ y el conjunto europeo sellaron su pase a esta instancia tras dejar en el camino a sus respectivos rivales en los dieciseisavos de final y ahora buscarán mantenerse en carrera por el título. El equipo que se imponga avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador de la llave entre México e Inglaterra. Conoce las posibles alineaciones para este vibrante compromiso.

Brasil y Noruega protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. La ‘Canarinha’ llega a esta instancia tras dejar en el camino a Japón, mientras que el cuadro nórdico hizo lo propio luego de superar a Costa de Marfil en un duelo bastante exigente. El encuentro se disputará este domingo 5 de julio en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.

La selección brasileña afronta este compromiso con la obligación de responder a su favoritismo y meterse entre los ocho mejores del torneo. Carlo Ancelotti, sin embargo, no podrá contar con Lucas Paquetá ni con Wesley, ambos fuera por lesión, aunque recupera a Raphinha, quien ya volvió a entrenar y podría sumar minutos. En la previa, el técnico también dejó abierta la posibilidad de juntar a Vinícius Júnior con Neymar, aunque todo apunta a que este último arrancaría en el banco.

En el caso de Noruega, el gran foco está puesto en Erling Haaland, principal arma ofensiva del equipo de Ståle Solbakken. Los europeos vienen mostrando una versión competitiva y ordenada, con un tridente ofensivo de mucho peso junto a Alexander Sørloth y Antonio Nusa. Además, el mediocampo comandado por Martin Ødegaard será clave para intentar controlar el ritmo del partido ante una selección brasileña que suele asumir el protagonismo.

De acuerdo con los reportes previos, Brasil mantendría su estructura base con Alisson en el arco; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos en defensa; Casemiro, Bruno Guimarães y Danilo en la volante; mientras que en ataque aparecen Rayan, Matheus Cunha y Vinícius Júnior como principales cartas. En algunas proyecciones también asoma Endrick como alternativa para el once inicial.

Por el lado noruego, no se esperan demasiados cambios respecto al equipo que eliminó a Costa de Marfil. La probable formación sería con Ørjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem y David Møller Wolfe; Sander Berge, Patrick Berg y Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland y Antonio Nusa. La principal duda pasa por el estado físico de Julian Ryerson, aunque todo indica que seguirá fuera y Pedersen continuará en el lateral.

Posibles alineaciones del Brasil vs. Noruega:

Posible alineación de Brasil: Alisson; Douglas Santos; Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Danilo; Danilo Santos, Casemiro, Bruno Guimaraes; Vinícius Junior, Rayan y Matheus Cunha.

Alisson; Douglas Santos; Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Danilo; Danilo Santos, Casemiro, Bruno Guimaraes; Vinícius Junior, Rayan y Matheus Cunha. Posible alineación de Noruega: Orjan Nyland; Moller Wolfe, Torbjorn Heggem, Kristoffer Ajer, Marcus Pedersen; Sander Berge, Patrick Berg, Martin Odegaard; Antonio Nusa, Alexander Sorloth y Erling Haaland.

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