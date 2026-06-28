Canadá vs. Sudáfrica protagonizarán el primer encuentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan a esta instancia tras finalizar en el segundo lugar de sus respectivos grupos y ahora buscarán dar un paso más en el torneo. El ganador del compromiso asegurará su clasificación a los octavos de final y continuará soñando con hacer historia en la Copa del Mundo. Revisa las posibles alineaciones para este partido.

El combinado canadiense intentará hacer respetar su condición de local en un partido clave para sus aspiraciones en el Mundial 2026. Con el apoyo de su afición, buscará sumar una victoria que le permita asegurar su clasificación a la siguiente ronda y quedarse con el primer lugar del Grupo B.

Por su parte, Sudáfrica afrontará el compromiso con la obligación de conseguir un resultado positivo para mantener vivas sus opciones de avanzar a los dieciseisavos de final. Los africanos confían en su velocidad y solidez defensiva para dar la sorpresa ante el conjunto anfitrión.

En sus últimas presentaciones, Canadá cayó 2-1 ante Suiza en la definición del Grupo B del Mundial 2026, resultado con el que terminó en el segundo lugar de la zona. El conjunto norteamericano sumó cuatro puntos gracias a su victoria sobre Qatar y al empate frente a Bosnia, lo que le permitió avanzar a los dieciseisavos de final.

Canadá. (Foto: Getty images)

Por su parte, Sudáfrica aseguró su clasificación tras vencer 1-0 a Corea del Sur y arrebatarle el segundo puesto del grupo en la última jornada. Los ‘Bafana Bafana’ cerraron la fase de grupos con cuatro unidades, producto del triunfo ante República Checa y la derrota sufrida frente a México en su debut mundialista.

Sudáfrica. (Foto: Getty images)

A pocas horas del inicio del encuentro, Jesse March y Hugo Broos ultiman detalles para definir sus alineaciones. Aunque no se esperan grandes cambios respecto a la jornada anterior, todavía existen algunas dudas en determinadas posiciones de cara a este decisivo enfrentamiento.

Jesse March y Hugo Broos. (Foto: Getty Images)

Alineaciones del Canadá vs. Sudáfrica

Posible alineación Canadá: Maxime Crépeau; Richie Laryea, Derek Cornelius, Luc De Fougerolles, Alistair Johnston; Ali Ahmed, Nathan-Dylan Saliba, Stephen Eustaquio, Tajon Buchanan; Cyle Larin y Jonathan David.

Maxime Crépeau; Richie Laryea, Derek Cornelius, Luc De Fougerolles, Alistair Johnston; Ali Ahmed, Nathan-Dylan Saliba, Stephen Eustaquio, Tajon Buchanan; Cyle Larin y Jonathan David. Posible alineación Sudáfrica: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Ime Okon, Khuliso Mudau; Teboho Mokoena, Thalente Mbatha; Oswin Appollis, Relebohile MofoKeng, Thapelo Maseko y Evidenve Makgopa.

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