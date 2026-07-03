La Selección de Colombia afrontará este viernes 3 de julio un compromiso de máxima tensión frente a Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Kansas City y y marcará el inicio de la fase de eliminación directa para la ‘Tricolor’, que buscará regresar a los octavos de final de una Copa del Mundo por primera vez desde Brasil 2014. El ganador de la serie se enfrentará en la siguiente ronda a Suiza, que pasó tras vencer por 2-0 a Argelia.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega a este compromiso después de completar una gran fase de grupos. Colombia terminó en el primer lugar del Grupo K tras derrotar a Uzbekistán (3-1) y República Democrática del Congo (1-0), además de empatar sin goles ante Portugal. La selección cafetera se mantiene invicta en el torneo y ha destacado por su solidez defensiva, aunque todavía existe la sensación de que el equipo puede mejorar en la definición de las jugadas.

Durante la conferencia de prensa previa al partido, Lorenzo destacó la disciplina táctica de Ghana y reconoció que espera un rival replegado y dispuesto a aprovechar los contragolpes. El entrenador argentino aseguró que la clave estará en tener paciencia, mover el balón con rapidez y encontrar espacios ante una defensa que ha demostrado ser una de las más complicadas del campeonato.

De acuerdo con los últimos entrenamientos, Néstor Lorenzo mandaría la siguiente formación para enfrentar a los africanos: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba.

Luis Díaz es la principal arma de desequilibrio que tiene Colombia. (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

Por el lado de Ghana, clasificaron como una de las mejores terceras de la fase de grupos después de vencer a Panamá (1-0), empatar con Inglaterra (0-0) y caer en la última jornada frente a Croacia (2-1). El equipo dirigido por Carlos Queiroz ha basado su campaña en la solidez defensiva y en la capacidad física de sus futbolistas, características que lo convierten en un adversario de mucho cuidado para cualquier selección.

La gran noticia para el combinado africano es la recuperación de varias de sus principales figuras. Antoine Semenyo, Jerome Opoku y Lawrence Ati-Zigi dejaron atrás las molestias físicas que arrastraban en los últimos días y se encuentran disponibles para el partido de esta noche, aumentando las opciones del entrenador portugués, quien curiosamente en el pasado dirigió a los ‘cafeteros’.

De esta manera, Ghana saldría con la siguiente oncena: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Thomas Partey, Kwasi Sibo, Caleb Yirenkyi; Kamaldeen Sulemana, Jordan Ayew y Antoine Semenyo. La intención de Queiroz sería mantener un bloque compacto y explotar la velocidad de sus atacantes en las transiciones.

El partido promete ser uno de los más equilibrados de los 16avos de final del Mundial 2026. Colombia parte como favorita por su rendimiento en la fase de grupos y por el gran momento de figuras como Luis Díaz y James Rodríguez, pero Ghana ya ha demostrado en anteriores ediciones de la Copa del Mundo que sabe competir en este tipo de escenarios.

Ghana clasificó como una de las mejores terceras. (Foto: Cole Burston / AFP)

Alineaciones del Colombia vs. Ghana:

Posible alineación de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez.

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez. Posible alineación de Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Thomas Partey, Kwasi Sibo, Caleb Yirenkyi; Kamaldeen Sulemana, Jordan Ayew y Antoine Semenyo.

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