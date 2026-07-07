Colombia afrontará este martes 7 de julio uno de los partidos más importantes de su historia reciente cuando se enfrente a Suiza por los octavos de final del Mundial 2026. El compromiso se disputará en el Estadio Vancouver y definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final, instancia en la que el ganador se medirá al vencedor de la llave entre Argentina y Egipto. La ‘Tricolor’ llega a este encuentro después de eliminar a Ghana por 1-0, mientras que los europeos vienen de superar con autoridad a Argelia por 2-0.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo mantiene su invicto en el campeonato y se ha consolidado como una de las selecciones más sólidas del torneo. Colombia terminó primera del Grupo K y posteriormente dejó en el camino a Ghana gracias a un gol de Jhon Arias. Además, el conjunto cafetero ha recibido apenas un tanto en todo el Mundial, una estadística que refleja el equilibrio y la solidez defensiva que ha caracterizado al equipo durante toda la competición.

En la conferencia de prensa previa al compromiso, Lorenzo destacó la capacidad de adaptación de su plantel y aseguró que la versatilidad táctica ha sido una de las grandes virtudes de la selección colombiana en este Mundial. El entrenador argentino también elogió a Suiza, calificándola como un equipo ordenado, experimentado y con futbolistas de gran nivel en las principales ligas europeas.

Con la finalidad de asegurar un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026, Néstor Lorenzo mandaría la siguiente formación contra los suizos, considerando la baja confirmada de Jhon Córdoba por lesión: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias; James Rodríguez y Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

Luis Díaz sigue siendo el elemento más desequilibrante de Colombia. (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

Por el lado de Suiza, el conjunto dirigido por Murat Yakin vuelve a demostrar por qué es una de las selecciones más competitivas de Europa. Los helvéticos finalizaron como líderes de su grupo y posteriormente derrotaron a Argelia en los dieciseisavos de final, confirmando su fortaleza defensiva y su capacidad para competir en partidos de alta exigencia.

Sin embargo, el seleccionado suizo llega con algunas preocupaciones en el aspecto físico. Los delanteros Johan Manzambi y Rubén Vargas, además del mediocampista Djibril Sow, no completaron el último entrenamiento y su presencia en el partido permanece en duda. El cuerpo técnico trabaja contrarreloj para recuperar a tres futbolistas que han sido importantes en la campaña del equipo europeo.

Si todo sale como espera Yakin, Suiza se pararía así frente a los ‘cafeteros’: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Johan Manzambi, Rubén Vargas; Breel Embolo.

El partido promete ser uno de los más parejos de los octavos de final del Mundial 2026. Colombia buscará igualar su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo -cuartos de final en Brasil 2014- y meterse entre los ocho mejores del torneo, mientras que Suiza intentará alcanzar unos cuartos de final por primera vez desde 1954.

Breel Embolo será la referencia de ataque de Suiza. (Foto: Emilee Chinn / Getty Images)

Alineaciones del Colombia vs. Suiza:

Posible alineación de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias; James Rodríguez y Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias; James Rodríguez y Luis Díaz y Luis Javier Suárez. Posible alineación de Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Johan Manzambi, Rubén Vargas; Breel Embolo.

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