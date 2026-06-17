La Selección de Colombia se prepara para su esperado regreso a una Copa del Mundo este miércoles, cuando enfrente a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México por la primera jornada del Grupo K del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo vuelve al torneo después de ocho años de ausencia y lo hace con la ilusión de trasladar al máximo escenario internacional el crecimiento que mostró durante las Eliminatorias Sudamericanas.

La ‘Tricolor’ llega al debut respaldada por un proceso que le permitió clasificarse entre los mejores equipos de Sudamérica. Se destaca la consolidación de una base de futbolistas experimentados, liderados por James Rodríguez y Luis Díaz, quienes aparecen como las principales referencias de un plantel que aspira a superar la fase de grupos y convertirse en protagonista del certamen.

Durante la previa, Néstor Lorenzo ha insistido en la importancia de mantener la identidad futbolística que caracterizó a Colombia durante el proceso clasificatorio. El entrenador argentino también se mostró crítico con algunos aspectos organizativos del torneo, aunque dejó claro que el equipo se encuentra plenamente enfocado en el estreno mundialista frente a un rival que podría complicar más de lo esperado.

De acuerdo a los últimos entrenamientos, Colombia saltaría al campo de la siguiente manera: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma y Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz; Luis Suárez.

Luis Díaz llega a este Mundial como uno de los mejores extremos del mundo. (Foto: Getty Images)

Por el lado de Uzbekistán, el partido representa un momento histórico. La selección asiática disputará el primer Mundial de su historia tras conseguir una clasificación largamente esperada. Bajo la conducción del campeón del mundo Fabio Cannavaro, los uzbekos buscarán aprovechar la emoción de este acontecimiento para intentar sorprender a uno de los favoritos del grupo.

Cannavaro ha pedido a sus jugadores disfrutar la experiencia sin temor al escenario mundialista. El técnico italiano considera que la participación en esta Copa del Mundo es el resultado de años de crecimiento del fútbol uzbeko y confía especialmente en el aporte defensivo de Abdukodir Khusanov, una de las figuras más reconocidas de la plantilla.

Uzbekistán plantea ir de la siguiente manera para frenar el poderío de Colombia: Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Abdulla Abdullaev; Sherzod Nasrullaev, Otabek Shukurov, Odildzhon Khamrobekov, Farrukh Sayfiev; Oston Urunov, Abbosbek Fayzullaev y Eldor Shomurodov.

Las alineaciones del Colombia vs. Uzbekistán:

Posible alineación de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma y Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz; Luis Suárez.

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma y Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz; Luis Suárez. Posible alineación de Uzbekistán: Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Abdulla Abdullaev; Sherzod Nasrullaev, Otabek Shukurov, Odildzhon Khamrobekov, Farrukh Sayfiev; Oston Urunov, Abbosbek Fayzullaev y Eldor Shomurodov.

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