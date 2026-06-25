La Selección de Ecuador afrontará este jueves 25 de junio el partido más importante de su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 cuando se mida ante Alemania en el Estadio New York-New Jersey. La ‘Tricolor’ está obligada a ganar para mantener opciones de avanzar a la siguiente ronda, luego de caer 1-0 ante Costa de Marfil y empatar sin goles frente a Curazao. Alemania, en cambio, llega clasificada y con el liderato del Grupo E prácticamente asegurado.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece atraviesa uno de los momentos más complicados de su proceso. Después de llegar al Mundial con una racha de 19 partidos sin derrotas y grandes expectativas, Ecuador todavía no ha logrado marcar goles en el torneo. Las críticas de la prensa y de los aficionados han aumentado considerablemente, situación que el propio entrenador reconoció en la conferencia previa al compromiso.

Consciente de que solo sirve la victoria, Beccacece prepara una propuesta mucho más agresiva que la mostrada en los dos encuentros anteriores. Los entrenamientos de los últimos días han estado enfocados en mejorar la generación ofensiva y aprovechar la velocidad de sus extremos para intentar sorprender a una de las defensas más sólidas de la Copa del Mundo.

De esta manera, el seleccionado sudamericano saldría así para enfrentar al poderío germano: Hernán Galíndez; Alan Franco, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Jordy Alcívar, Pedro Vite, Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata y Enner Valencia. El sistema sería un 3-4-3 que podría transformarse en un 5-3-2 durante las fases defensivas.

En Ecuador esperan que por fin Enner Valencia pueda anotar en el este Mundial. (Foto: Getty Images)

Por el lado alemán, el panorama es completamente distinto. El equipo de Julian Nagelsmann ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final gracias a sus victorias sobre Curazao (7-1) y Costa de Marfil (2-1). La ‘Mannschaft’ ha recuperado el protagonismo internacional después de las decepcionantes campañas de 2018 y 2022, y ahora aparece como uno de los principales candidatos al título.

Aunque Alemania ya tiene garantizado el primer lugar del grupo, Nagelsmann no planea realizar una revolución en su equipo titular. El técnico alemán confirmó que mantendrá gran parte de la base que le dio resultados, aunque se verá obligado a modificar la defensa debido a la lesión de Nico Schlotterbeck, quien quedó descartado para el resto del torneo. Antonio Rüdiger apunta a ocupar su lugar desde el inicio.

Con estos antecedentes, Alemania se pararía así frente a Ecuador: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, David Raum; Aleksandar Pavlovic, Nadiem Amiri, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Leroy Sané y Deniz Undav. No se descarta que Nagelsmann realice alguna rotación adicional pensando en la fase eliminatoria.

La misión de Ecuador será extremadamente exigente. Además de vencer a una de las selecciones más fuertes del campeonato, necesitará estar atento a lo que ocurra en el otro partido del grupo entre Costa de Marfil y Curazao. Sin embargo, la ‘Tricolor’ confía en que futbolistas como Moisés Caicedo, Willian Pacho, Gonzalo Plata y Enner Valencia puedan liderar una actuación histórica que mantenga vivo el sueño mundialista.

Julian Nagelsmann no se guardará nada para enfrentar a Ecuador. (Foto: Getty Images)

Alineaciones del Ecuador vs. Alemania:

Posible alineación de Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Jordy Alcívar, Pedro Vite, Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Hernán Galíndez; Alan Franco, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Jordy Alcívar, Pedro Vite, Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata y Enner Valencia. Posible alineación de Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, David Raum; Aleksandar Pavlovic, Nadiem Amiri, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Leroy Sané y Deniz Undav.

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