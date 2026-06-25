Mientras el plantel de Universitario de Deportes continúa entrenando para llegar a tope al inicio del Torneo Clausura, donde debutarán visitando a ADT el próximo sábado 18 de julio, el área deportiva sigue gestionando detalles importantes respecto a la conformación del plantel. Esto no solo tiene que ver con los préstamos, llegadas y salidas por bajo rendimiento, sino también con las ofertas que hay sobre la pesa para llevarse a algún futbolista en este mercado de pases.

Esto tiene que ver directamente con la oferta formal que hay por Alex Valera, quien tiene contrato con el club hasta finales de diciembre. Como se reveló hace unos días, América de Cali está muy interesado en hacerse con los servicios del delantero nacional y se lo ha hecho saber a la institución crema. No obstante, el primer acercamiento no dejó muy satisfecho a las partes involucradas desde el aspecto económico.

Ante esta primera negativa por parte de la ‘U’, desde Colombia han precisado que los ‘Diablos Rojos’ harán una contraoferta e insistirán por Valera. En la interna del conjunto colombiano saben que necesitan de un ‘9’ para afrontar el Torneo Finalización de la Liga BetPlay, para así cambiar la imagen que dejaron en el Torneo Apertura al quedar eliminados en los cuartos de final a manos de Independiente Santa Fe, con un doloroso global de 5-1 en contra.

Alex Valera tiene contrato con Universitario hasta finales del 2026. (Foto: GEC)

Esto ya dejó de ser un secreto a voces y el propio Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, dejó en claro cómo están manejando la situación. En una reciente entrevista con el programa En Pared, el directivo sostuvo: “La parte deportiva está encargada de eso. Yo estoy en el Mundial, ellos se están encargando de eso”.

En esa misma línea, Gómez remarcó que desean sumar a Alex Valera a su proyecto deportivo, pues les llamó mucho la atención durante el análisis que hicieron al ver el panorama del mercado de pases. Asimismo, destacó que sea un futbolista habitualmente convocado a la Selección Peruana. “Valera nos interesa, nos llamó la atención. Es un jugador de selección también”, apuntó.

Por último, Tulio Gómez explicó que una posibilidad es que soliciten su préstamo por los próximos seis meses, esperando que pueda adaptarse y responder a las exigencias del fútbol colombiano. Dependiendo de eso, podrían ejecutar una opción de compra. “Si se adapta, lo compramos. Si el jugador la rompe, y se adapta, vamos con la opción de compra”, remarcó.

Según pudo conocer Depor, en Universitario están muy al pendientes de lo que ocurra con este interés, pues son conscientes de que en estos momentos está en juego la lucha por el tetracampeonato y consideran que tener a Alex Valera es esencial para competir en la Liga 1. En ese sentido, solo aceptarían un oferta por la compra definitiva y esta tiene que satisfacer los requerimientos tanto del delantero como del propio club.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-0 ante Pirata FC, Universitario volverá a tener esta semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 26 de junio desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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