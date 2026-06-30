La Selección de Ecuador afrontará este martes 30 de junio uno de los partidos más importantes de su historia reciente cuando se enfrente a México por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México y pondrá frente a frente a dos selecciones latinoamericanas que llegan con la ilusión de instalarse entre las 16 mejores del campeonato. La ‘Tricolor’ logró su clasificación en la última jornada tras derrotar a Alemania, mientras que el ‘Tri’ avanzó como líder del Grupo A después de una sólida fase de grupos.

El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece llega en su mejor momento anímico del torneo. Luego de un inicio complicado, con una derrota ante Costa de Marfil y un empate frente a Curazao, Ecuador reaccionó de manera espectacular al imponerse sobre Alemania, uno de los grandes favoritos al título. Ese resultado renovó la confianza del plantel y alimentó el sueño de volver a protagonizar una histórica campaña mundialista.

Durante la conferencia previa, Beccacece destacó la jerarquía del seleccionado mexicano y señaló que la clave estará en mantener el equilibrio entre la intensidad defensiva y la capacidad para aprovechar los espacios. El técnico argentino también elogió el rendimiento de figuras como Moisés Caicedo y Gonzalo Plata, quienes han sido fundamentales en la recuperación futbolística de la ‘Tricolor’.

De no mediar inconvenientes, Ecuador saldría así para enfrentar a los aztecas: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Nilson Angulo; Gonzalo Plata y Enner Valencia. La principal duda pasa por el estado físico de Valencia, quien terminó con molestias musculares en el último compromiso, aunque se espera que pueda ser titular.

En Ecuador esperan que por fin Enner Valencia pueda anotar en el este Mundial. (Foto: Getty Images)

Por el lado de México, el equipo dirigido por Javier Aguirre llega a esta instancia después de completar una destacada primera fase. El ‘Tri’ venció en fila a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, resultados que le permitieron terminar en el primer lugar del Grupo A y consolidarse como una de las selecciones más competitivas del continente americano en este Mundial.

La prensa mexicana señala que Aguirre no tiene previsto realizar demasiadas modificaciones en su equipo titular, apostando por la base que le dio buenos resultados durante la fase de grupos. La experiencia de futbolistas como Edson Álvarez y Raúl Jiménez, sumada al desequilibrio de Julián Quiñones y Roberto Alvarado, representa una de las principales fortalezas del conjunto azteca.

Tras los entrenamientos de los últimos días, México mandaría la siguiente formación titular: Raúl Rangel; Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Javier Aguirre mantendría su habitual esquema ofensivo, buscando presionar desde el inicio y aprovechar la velocidad de sus extremos.

El partido promete ser uno de los más equilibrados de los 16avos de final del Mundial 2026. Ecuador intentará extender el impulso anímico generado por su histórica victoria sobre Alemania, mientras que México buscará confirmar su condición de candidato y continuar su camino hacia los octavos de final.

Julián Quiñones es uno de los futbolistas más desequilibrantes de México. (Foto: Getty Images)

Alineaciones del Ecuador vs. México:

Posible alineación de Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Nilson Angulo; Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Nilson Angulo; Gonzalo Plata y Enner Valencia. Posible alineación de México: Raúl Rangel; Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

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