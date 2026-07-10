España buscará dar otro paso firme en su camino por el Mundial 2026 cuando enfrente a Bélgica por los cuartos de final del torneo. La ‘Roja’ llega a esta instancia tras dejar en el camino a Portugal en un partido muy cerrado, mientras que el conjunto belga hizo lo propio frente a Estados Unidos con una actuación convincente. Ahora, ambos se verán las caras en un cruce de peso que definirá a uno de los cuatro mejores equipos de la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente ha mostrado solidez a lo largo del campeonato. Terminó invicto la fase de grupos y luego eliminó a Portugal en octavos, en un duelo donde volvió a destacar por su orden, su control de la pelota y el peso de sus individualidades. Nombres como Rodri, Pedri, Dani Olmo y Lamine Yamal se perfilan otra vez como piezas claves en el once español.

España vs. Bélgica. (Foto: Getty Images)

Del otro lado estará una Bélgica que llega fortalecida luego de golear a Estados Unidos en la ronda anterior. El cuadro de Rudi García mostró contundencia en ataque y una versión mucho más agresiva en campo rival, con Charles De Ketelaere como una de sus figuras más determinantes. Además, la presencia de Thibaut Courtois bajo los tres palos sigue siendo una garantía para los ‘Diablos Rojos’.

Bélgica. (Foto: Getty Images)

A pocas horas del compromiso, ambos técnicos ultiman detalles para definir a sus titulares. En el caso de España, no se esperan demasiadas sorpresas respecto al equipo que arrancó frente a Portugal, mientras que Bélgica mantendría buena parte de la base que utilizó en la victoria ante Estados Unidos, aunque todavía hay atención sobre el estado de algunos futbolistas que terminaron exigidos en la llave pasada.

Luis de la Fuente y Rudi García. (Foto: Getty Images)

España llega con el objetivo de mantener su gran momento y seguir alimentando la ilusión de pelear por una nueva estrella. El conjunto ibérico ha logrado consolidar una idea clara de juego y en este Mundial viene respondiendo en los momentos clave. Enfrente, sin embargo, tendrá a una Bélgica que ha recuperado pegada, experiencia y competitividad en la fase eliminatoria.

Este partidazo se jugará en el Estadio Los Ángeles y será uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final. Más allá de las alineaciones, todo apunta a un encuentro de mucho ritmo, con dos selecciones que llegan con argumentos para soñar con las semifinales. El ganador de esta llave se medirá en la siguiente ronda con Francia, por un cupo en la final.

Posibles alineaciones de España vs. Bélgica

Alineación de España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

Alineación de Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken; Jérémy Doku, Charles De Ketelaere y Leandro Trossard.

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