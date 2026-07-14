España y Francia se enfrentarán en el Estadio Dallas, este martes 14 de julio en busca de un lugar en la final del Mundial 2026: el vencedor estará cada vez más cerca de la gloria. La ‘Roja’ llega invicta después de eliminar a Austria en los dieciseisavos de final y a Bélgica en cuartos, mientras que los franceses dejaron en el camino a Suecia, Marruecos y previamente completaron una fase de grupos con pleno de victorias.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente ha confirmado durante el campeonato el gran momento que atraviesa el fútbol español. Con una defensa que apenas ha recibido un gol en todo el torneo, España ha construido su campaña sobre el equilibrio colectivo, el dominio del balón y el desequilibrio de jóvenes figuras como Lamine Yamal, además del gran nivel mostrado por Rodri y Dani Olmo en la mitad de la cancha.

En la previa del compromiso, la principal incógnita del cuerpo técnico español pasa por el estado físico de Pedri. El mediocampista ha trabajado con normalidad junto al resto del plantel, aunque Luis de la Fuente mantiene la duda sobre su inclusión desde el inicio y no descarta repetir el once que viene de superar a Bélgica. El resto de los futbolistas se encuentra disponible para afrontar la semifinal.

Tras los últimos trabajos, España saldría con la siguiente formación: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal. Si finalmente De la Fuente decide incluir a Pedri, este se sumaría a la volante central al lado de Rodri y entraría por Fabián Ruiz.

Lamine Yamal espera disputar su primera final mundialista con España. (Foto: EFE)

Por el lado de Francia, el conjunto dirigido por Didier Deschamps llega como una de las selecciones más contundentes del Mundial. Los ‘Bleus’ han ganado todos sus partidos y poseen el ataque más efectivo del campeonato, liderados por un inspirado Kylian Mbappé. En cuartos de final superaron a Marruecos y ahora buscarán regresar a una final mundialista.

El entrenador francés tampoco planea realizar demasiadas modificaciones en su equipo titular. La principal novedad pasaría por el regreso de Aurélien Tchouaméni, quien volvería al mediocampo tras superar las molestias que lo habían condicionado en los últimos días. Deschamps mantendrá la confianza en un bloque que ha mostrado una enorme solidez durante toda la competición.

Así pues, Deschamps buscará su tercera final mundialista al hilo con la siguiente formación: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé.

El partido promete ser una auténtica final anticipada. España buscará volver a disputar el título mundial por segunda vez en su historia, mientras que Francia intentará alcanzar una nueva final y mantener vivo el sueño de conquistar su tercera Copa del Mundo. Con Lamine Yamal y Kylian Mbappé como principales figuras, Dallas se prepara para recibir un duelo de altísimo nivel.

Kylian Mbappé registra ocho goles en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

Alineaciones del España vs. Francia:

Posible alineación de España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal. Posible alineación de Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé.

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