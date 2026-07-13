Lamine Yamal ya comenzó a vivir la previa de uno de los partidos más importantes de su carrera. A pocas horas de enfrentar a Francia por las semifinales del Mundial 2026, el atacante español cumplió años y pidió un deseo previo al partido más importante de asu carrera con la selección española.

Lejos de pedir un regalo material, el extremo dejó claro que solo tiene un objetivo en mente. “¿Mi deseo de cumpleaños? Ganarle a Francia. Permanecer juntos hasta el 19. ¡Vamos a por ellos!“, expresó, en referencia a la posibilidad de clasificar a la final del Mundial y mantenerse concentrado con la selección española hasta el último día del torneo.

“Queremos estar aquí hasta el día 19”



Lamine Yamal y Víctor Muñoz celebran su cumple rodeados de todos sus compañeros y con una tarta que tiene pintón.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/gbjuMg2CHQ — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 13, 2026

Las palabras de Yamal reflejan la confianza que existe dentro del plantel dirigido por Luis de la Fuente, que llega a esta instancia luego de superar a Bélgica en los cuartos de final y ahora buscará dejar en el camino a una de las grandes favoritas para quedarse con el título.

A sus 19 años, el atacante se ha convertido en una de las principales figuras de España durante la Copa del Mundo. Su desequilibrio, velocidad y capacidad para marcar diferencias en los últimos metros han sido claves para el recorrido de la ‘Roja’ en el certamen.

Lamine Yamal. (Foto: Getty Images)

El duelo frente a Francia también tendrá un significado especial para Yamal, ya que se enfrentará a un equipo repleto de figuras encabezadas por Kylian Mbappé. El choque promete ser uno de los más atractivos del torneo y definirá al primer finalista del Mundial 2026.

España buscará volver a disputar una final mundialista por primera vez desde Sudáfrica 2010, mientras que Francia intentará alcanzar una nueva definición tras su consagración en Rusia 2018 y el subcampeonato conseguido en Qatar 2022.

España 2010 y Francia 2018. (Foto: Getty Images)

Con ese escenario, las declaraciones de Lamine Yamal no hicieron más que aumentar la expectativa alrededor de la semifinal. El joven atacante dejó claro que su único deseo de cumpleaños es seguir haciendo historia con la camiseta de España.

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