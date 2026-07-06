España y Portugal protagonizarán este lunes 6 de julio uno de los partidos más esperados de los octavos de final del Mundial 2026. El denominado ¿Derbi Ibérico¿ se disputará en el Estadio Dallas y enfrentará a dos selecciones que llegan en un gran momento futbolístico y con la firme intención de dar un nuevo paso hacia el título mundial. El ganador de esta llave avanzará a los cuartos de final y enfrentará al vencedor del cruce entre Bélgica y Estados Unidos.

La selección española dirigida por Luis de la Fuente ha ido creciendo con el paso de los partidos. Después de liderar el Grupo H y superar a Austria en los dieciseisavos de final, la ‘Roja’ se presenta a este compromiso con la confianza por las nubes. El combinado ibérico ha destacado por su posesión de balón, la presión alta y el desequilibrio de jóvenes figuras como Lamine Yamal, quien se ha convertido en uno de los futbolistas más determinantes del torneo.

En la previa del encuentro, el cuerpo técnico español recibió una noticia positiva con la recuperación de varios jugadores que arrastraban molestias físicas. Sin embargo, Luis de la Fuente ha insistido en la necesidad de mantener la concentración ante un rival que conoce perfectamente y que cuenta con algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial. La gran duda pasa por la presencia de Nico Williams desde el arranque, aunque todo apunta a que estará disponible.

De no mediar inconvenientes, España se pararía de la siguiente manera ante los portugueses: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Dani Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

Lamine Yamal es el futbolista más desequilibrante que tiene España. (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

Por el lado de Portugal, el conjunto dirigido por Roberto Martínez llega después de eliminar a Croacia en una serie muy exigente y manteniendo la condición de invicto en el campeonato. Los lusos han mostrado una notable evolución desde la fase de grupos y cuentan con una plantilla repleta de talento y experiencia, factores que los colocan entre los grandes aspirantes al título.

La atención volverá a centrarse en Cristiano Ronaldo, quien continúa siendo el gran referente de la selección portuguesa y afronta uno de los últimos grandes desafíos de su extraordinaria carrera. No obstante, Portugal también dispone de futbolistas en un gran nivel como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha y Rafael Leão, piezas fundamentales en el funcionamiento del equipo de Roberto Martínez.

Tras los entrenamientos de los últimos días, Martínez podría mandar esta alineación para buscar los cuartos de final del Mundial 2026: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo.

El partido promete ser uno de los más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. España buscará imponer su juventud y su dinámica colectiva, mientras que Portugal apostará por la experiencia y la jerarquía de sus principales figuras. Con Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo como grandes protagonistas, Dallas se prepara para recibir un auténtico clásico europeo, con un boleto a los cuartos de final en juego.

En Portugal esperan que Cristiano Ronaldo vuelva a ser determinante. (Foto: Cole Burston / AFP)

Las alineaciones del España vs. Portugal:

Posible alineación de España: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Dani Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Dani Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal. Posible alineación de Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo.

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